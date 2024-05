(VIDEO) Lirio contó que bloqueó a una persona que no aceptaba a su mascota

Durante las últimas horas, el periodista y conductor villamariense Hernán Lirio compartió un video en Instagram donde cuenta bloqueó a una persona que rechazaba a su mascota, Ramoncito.

En el audiovisual publicado en su Instagram, aclara que Ramón es un perro, pero que para él tiene el significado de un hijo. “Es todo para mí”, asevera el villamariense, quien agrega que si puede llevará al can a donde vaya.

Posteriormente, Lirio explica que es la tercera vez que le ocurre una situación de esta índole en su vida y comparte un chat de WhatsApp con alguien con quien iba a tener una cuarta cita, quien le realizó la siguiente pregunta: “Pero vamos a ir a comer con el perro?”. “Es Petfriendly el lugar y están contentos de que vaya Ramón”, respondió el conductor.

“Pensé que éramos nosotros nomás. Bueno. Dale, te espero”, le manifestó la persona en cuestión, por lo que el villamariense retrucó: “La mejor. Pero es la tercera vez que me haces un desplante por Ramoncito. Si no querés a los perros, no tiene mucho sentido esto. Te mando un beso y feliz vida”.

Finalmente, Lirio cuenta que la persona fue automáticamente bloqueada de WhatsApp, y le pregunta a sus seguidores si hizo bien o mal en tomar esta determinación. La publicación de Instagram ya cosechó muchos comentarios, incluyendo una abrumadora mayoría de aprobaciones.

Mirá el video:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hernán Lirio (@hernanlirio)

Foto: Instagram Hernán Lirio.