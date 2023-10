Viernes negro en Villa María: la palabra de una testigo del hecho

Luego de que Villa María quedara en estado de shock por los sucesos de esta mañana, una vecina que acudió a llevar a su hija al Instituto La Santísima Trinidad contó como fueron sus vivencias.

Concretamente, afirmó en diálogo con Villa María Ya! que aproximadamente a las 07:30 llegó a las inmediaciones del establecimiento educativo. «Me ubico sobre la calle lateral del colegio, que está al lado del molino harinero, y comienzo a escuchar muchísimas bocinas que provienen del bulevar», relató.

Asimismo, narró: «No nos llamó la atención porque es un lugar bastante concurrido a esa hora, y la verdad que siempre hay esta situación por el horario y la cantidad de gente, pero llamó la atención porque era algo bastante seguido, se escuchaban bocinas continuas, mucha gente mirando por el lugar».

«Automáticamente, cuando me doy vuelta, veo que unos chicos de aproximadamente 20 y pico de años comenzaron a tirarse cascotes, piedras, y le tiraban a una chata bastante vieja, traía una moto atrás, y quedó cruzada en la calle, en la esquina del bulevar», agregó. Posteriormente, señaló que la camioneta «aceleró a muy alta velocidad» y que siguió su marcha por el bulevar Vélez Sarsfield.

«Mucha gente empezó a correr, se empezaron a dispersar, padres llegando con los niños al colegio que empezaron a correr hacia la puerta del colegio. Yo no me había bajado del auto en ese momento, así que decidí irme», narró.

No escuchó disparos

Por otra parte, la ciudadana señaló que ella particularmente no escuchó disparos. «Tengamos en cuenta que yo al estar arriba del auto con los vidrios subidos no escuchaba, y estaba a unos metros del lugar», afirmó.

Además, agregó: «Sí después cuando yo logro acercarme al colegio y bajarme con mi hija, con mucho cuidado, ingreso al colegio, las puertas ya estaban cerradas, estaba el personal de seguridad del colegio afuera, que muy atentos en su momento resguardaron a los chicos y cerraban la puerta, me cruzo con una de las mamás y me dice que sí, que habían visto que habían tirado tiros, escucharon tres tiros, y ahí es donde se desató toda la situación que duró muy pocos minutos».

«Llamé a la policía tres veces»

Consultada por lo que experimentó en esos momentos, la ciudadana respondió: «Muchísimo susto, miedo, tristeza, angustia, impotencia». «Yo sentí que estamos viviendo ya no en una ciudad tranquila, estamos como muy expuestos a que pasen estas cosas lamentablemente, sin medir que podemos estar al frente de un colegio con niños, de que podría haber pasado cualquier otra cosa».

Finalmente, manifestó: «Llamé a la policía tres veces y nunca logré dar con la policía, nunca los vi al frente del colegio tampoco, y convengamos que la Policía del colegio no hay mucha distancia». «Yo hace 20 años que elegí vivir acá en Villa María, y la verdad que he visto un cambio importante con respecto al tema de la seguridad sobre todo», concluyó la vecina, quien prefirió no revelar su identidad.

Audio: Declaraciones de la ciudadana a la periodista Patricia Gatti para Villa María Ya!: