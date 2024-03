Villa María se suma al Programa de Fortalecimiento Educativo

El intendente de Villa María, Eduardo Accastello, y el Gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, suscribieron hoy un acta que incluye a la ciudad al Programa de Fortalecimiento Educativo, que establece la Coordinación Local en la mencionada materia.

De esta forma, la cabecera del Departamento General San Martín se adhiere a la política educativa impulsada por el Gobierno de Córdoba a través del decreto 66/2024, que establece la posibilidad de concertar iniciativas, proyectos y acciones necesarias para la implementación del fortalecimiento educativo territorial.

Al respecto, Accastello señaló: “Esto permite que todos los habitantes de Villa María podamos coordinar el uso de Infraestructura, pero además vamos a articular para evitar la deserción escolar. Vamos a tener una gran posibilidad de rediscutir lo que queremos para nuestros hijos y jóvenes de Villa María”.

“Hoy, la firma del Gobernador Llaryora y nuestra firma, nos da la posibilidad de que Villa María sea cada vez más la Ciudad del Aprendizaje y del Talento Creativo”, agregó el intendente de la ciudad.

Por su parte, Llaryora señaló: “Estoy muy contento ya que veo lideres comprometidos con su ciudad, y que saben que la educación es el motor del futuro”. “Esta es una agenda nueva, la educativa, que estaba separada de la de los intendentes, y no porque los docentes o el intendente lo quieran, sino porque había que animarse a inventar un nuevo modelo de relación educativa”, añadió.

Asimismo, el Gobernador destacó: “Si querés generar un modelo que mejore la calidad de vida de tus vecinos y vecinas, es necesario brindar herramientas, y para lograr eso no hay forma de que las ciudades crezcan si no crece la educación, si la educación no empieza a ser parte de la solución, siendo parte del progreso y no de atraso”.

“Hoy planteamos un sistema innovador, disruptivo, planteado un desafío que es sentando en la misma mesa a la comunidad educativa, a las autoridades locales, a las organizaciones sociales y a los sectores productivos, para empezar a generar una diversidad educativa que llegue a lo que cada comunidad necesite”, concluyó.

Finalmente, desde el municipio villamariense señalaron que en la oportunidad también participó la secretaria de Educación e Igualdad, Adela Guirardelli, y la subsecretaria de Educación y Derechos Humanos, Rosario Galarza, entre otros.

