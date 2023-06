Villa Nueva: cantero sin iluminación en la Ruta 4 provoca accidentes

Una taxista rompió sus dos cubiertas delanteras al chocar contra un cantero en la Ruta 4, en Villa Nueva: «No hay señalización ni iluminación».

El hecho ocurrió anoche. «Soy taxista de Villa María, y siendo las 20:30 horas voy con pasajeros por la ruta 4 camino a Sanabria», comentó el damnificado a este medio.

«Pasando el motel Ruta 4, a dos cuadras, después de dejar pasajeros en ese lugar, al volver a la ruta me choco el cantero del medio porque no hay luz, no se ve, no hay señalización luminiscente».

«Culpa de que no hay luz rompí las dos ruedas delanteras. A ver si hace algo la Municipalidad de Villa Nueva porque hace unos días hubo un accidente ahí en el mismo lugar por el mismo problema de que no se ve el cantero», agregó.

En precisión, el punto conflictivo sería en la mencionada Ruta Provincial 4, a pocos metros del cruce con la calle Alicia Moreau de Justo.

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes de la ciudad.