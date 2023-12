Villa Nueva: denuncian que un cumple de 15 terminó con una batalla campal

Durante el sábado, el festejo de un cumpleaños de 15 habría finalizado con una batalla campal en la ciudad de Villa Nueva.

Concretamente, el suceso fue informado a la redacción de Villa María Ya! por parte de un lector, quien señaló que precisó que ocurrió al término de un evento realizado en un salón situado a pocas cuadras de la Costanera. “Todo transcurrió normal hasta el final”, relató.

Asimismo, señaló que a la salida había “todos chicos menores de edad ebrios”, e indicó que esto pasó “ya que los organizadores le daban bebida alcohólica a menores de edad sin que alguien los controlara”. “Al final se armo una batalla campal”, añadió.

En este sentido, precisó que volaban ladrillos, botellas, palos y que una persona tenía una navaja, e indicó que solo había una persona como seguridad. “Cero policía, se llamó un montón de veces y contestaban que no podían ir porque no habían pagado adicional… esperaban una muerte para ir?”, agregó.

Finalmente, reflexionó: “Su función de policía los sábados no cumplen si no son pagas? Se puede alquilar los eventos sin presencia policial? No esperen que mueran chicos para actuar… si no están las condiciones dadas el evento no se debe organizar”. Cabe destacar que por lo pronto no se conocieron más datos de este supuesto hecho.

Foto ilustrativa. Crédito: Foto: unitedwithisrael.org / yourjewishnews.com