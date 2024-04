Villa Nueva: Los veteranos serán custodios de mástiles y símbolos patrios

En el marco del acto por el 2 de abril llevado a cabo en la Plazoleta Soldado Norberto Güizo, en Villa Nueva, se anunció un homenaje para los veteranos de la Guerra de las Malvinas.

A través de una ordenanza, el Concejo Deliberante de Villa Nueva decretó nombrar a estos como “dignos custodios de mástiles y símbolos de la patria de Villa Nueva”.

En ese sentido, se les otroga a los ex combatientes la tarea de ser los encargados del mantenemiento y conservación de los mástiles, banderas y monumentos de la ciudad, del izamiento de banderas, de promover el uso de escarapelas en fechas patrias y de difundir el mensaje sobre la historia viva de Malvinas.

La ordenanza también invita a todas las ciudades del país a imitar esta acción villanovense.

Acto en homenaje a los Veteranos y los Caídos

“Escuchando recién atentamente el mensaje que daba Horacio Faró (ex combatiente), poniéndose a disposición de todas las instituciones educativas para mantener viva la llama de Malvinas en nuestra identidad y en las generaciones futuras, quiero decir que aquí sí estará presente el Estado, acompañando a nuestros a Veteranos, por quienes sentimos profundo orgullo y estaremos siempre eternamente agradecidos”, sostuvo el intendente de Villa Nueva, Ignacio Tagni.

“Como intendente de esta ciudad hoy me toca perdirles disculpas si el Estado los abandonó, pedirles disculpas por si sientieron soledad y no los acompañaron. Pero me toca decirles también que cada uno de ustedes son y serán parte de la historia grande de Argentina y cada uno de ustedes será reconocido por siempre por nuestro país, quienes están en nosotros y quienes no volvieron”, agregó.

“Me llena de honor y orgullo que en Villa Nueva, en nuestra región y pueblos hermanos tengamos a personas que han defendido nuestras Islas y nuestra Patria. Ustedes son nuestros héroes”, concluyó Tagni.

Las palabras de Héctor Faro, ex combatiente

Galería de fotos del acto realizado en la Plazoleta Soldado Norberto Güizo

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.