Villa Nueva: Tagni recibe la Municipalidad con un embargo millonario el primer día

En medio del traspaso de mando en Villa Nueva y a pocos días de que ocurra lo mismo en Villa María, una decisión judicial impuso un embargo millonario contra la Municipalidad de Villa Nueva, y de manera solidaria, también contra la Municipalidad de Villa María -aunque por el momento, sin embargo-, en relación a un accidente ocurrido en el puente Vélez Sársfield en enero de 2010. Bruno Ingaramo, un motociclista de 32 años en ese momento, resultó gravemente herido por un pescador mientras cruzaba el puente.

Este es uno de los dos juicios importantes que afectan al municipio villanovense. El otro fue objeto de una apelación por lo que no sería una dificultad en lo inmediato.

Fallo Judicial y Responsabilidad Compartida

El caso, que se remonta a 2010, en la intendencia de Guillermo Cavagnero, involucra a un pescador que causó daños al motociclista en un lugar prohibido para su actividad. Aunque la demanda por daños y perjuicios ha tenido múltiples fallos y apelaciones a lo largo de los años, este año llegó al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, donde la sentencia se volvió firme.

Allí se dictaminó el pago de 76 millones de pesos a favor de la víctima, con responsabilidad compartida entre las municipalidades de Villa María y Villa Nueva. Al momento de asumir las actuales gestiones municipales, el juicio de primera instancia se encontraba en etapa de alegatos, por lo que había poco por hacer para evitar un fallo adverso.

Circunstancias del Caso

Ingaramo, en su trayecto por el viejo puente que conectaba ambas ciudades, sufrió una lesión grave cuando el anzuelo de una caña de pescar le ocasionó una herida en el ojo que resultó en la pérdida de la vista. La sentencia destaca la responsabilidad de ambas municipalidades, ya que el puente es un área prohibida para la práctica de la pesca.

Responsabilidad Solidaria y Estrategia Legal

Después de 13 años de litigio, el final se precipitó en una etapa incómoda, ya que los asesores y los funcionarios actuales ya no pueden tomar decisiones importantes y los que deben asumir aún no pueden firmar. Según se pudo conocer extraoficialmente, en los despachos se especulaba que esto pudiera suceder, pero suponían que previamente habría una negociación ya que la nueva gestión municipal villanovense esperaba poder asumir, conocer el estado de situación y ofrecer algún tipo de arreglo o plan de pago. Sin esperar a esto, la defensa de la víctima pidió el embargo a la Municipalidad de Villa Nueva por la totalidad de la deuda, mientras que la Municipalidad de Villa María no ha sido objeto de la misma acción por el momento.

En esta etapa final los letrados Eduardo Rodríguez y Santiago Tovo representaron a la Municipalidad de Villa María, mientras que Marcelo Silvano fue el representante legal de la Municipalidad de Villa Nueva.