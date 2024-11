Basura de la alta suciedad: Le pegó con un palo de golf por tomar mate en el predio

El insólito hecho ocurrió en Pinamar. Allí, en una cancha de golf, un mujer le pegó con un palo de golf a una señora porque se encontraba tomando mate en el predio.

“Pago 50.000 dólares, acá no toma mate ningún negro de mierda”, habría dicho la agresora, quien iba acompañada de su marido, cómplice en el ataque.

La víctima es una señora de 61 años, quien se encontraba disfrutando del espacio junto a una amiga. En el video puede apreciarse como esta última pide socorro a los testigos.

“Esto no es Ostende, vayan al conurbano a tomar mate, negras ratas. Pagamos 50 mil dólares por estar acá”, habría dicho la atacante.

“Pinamar” Porque una pareja golpeó con palos de golf a una mujer porque estaba tomando mate en la cancha: “Pago 50.000 dólares, acá no toma mate ningún negro de mierda”. . pic.twitter.com/2ClxYZd1TH — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 23, 2024

La damnificada, oriunda de La Plata, tiene un domicilio en Pinamar y acostumbra a pasear por el predio del mencionado campo de golf.

“Esta gente estaba jugando al golf, lejos. Nosotras estábamos al costado de la cancha. Sabemos las reglas del golf, la etiqueta y todo. Empezamos a ver algo raro porque las pelotas volaban muy rápido. A esta gente le molestaba nuestra presencia y empezaron a tirar para nuestro lado”, contó a Radio 10.

“De la nada, con el palo que tenía en la mano, me pegó en la cabeza. El palo se partió y el golpe me dejó atontada. Después sacó otro y me volvió a pegar”, describió.

Los golpes recibidos fueron múltiples y ameritaron que sea atendida en el hospital local. El hecho fue denunciado más tarde y la fiscalía de la jurisdicción se encarga de la investigación; la pareja sería propietaria de una farmacia de la zona.

