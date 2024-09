Choro libre, víctimas en cana: su abogado contó que se mantiene la detención (VIDEO)

El abogado Alfonso Martín, quien representa a la pareja que fue aprehendida tras sufrir un robo y hallar al presunto ladrón, dialogó con Villa María Ya! y contó la Justicia local confirmó el estado de detención de sus clientes.

Concretamente, el profesional del derecho representa a Natanael Manuel Guzmán (22) y Macarela Araceli Márquez (27), quienes permanecen arrestados desde la semana anterior, acusados de la privación ilegítima de la libertad de quien habría sustraído pertenencias desde su vivienda de barrio Nicolás Avellaneda. Detalló que el miércoles realizaron “un control jurisdiccional” y que ayer tuvieron “un resultado adverso”.

“Es decir, se ha mantenido la detención hasta tanto se los indague a los imputados”, explicó. Asimismo, Martín resaltó: “Estoy a la espera de que fijen una pronta fecha de indagatoria, a los fines de poder iniciar con la defensa práctica”.

Los sucesos

Por otra parte, el abogado brindó un relato de la situación que vivieron Guzmán y Márquez: “Fueron víctimas de un robo en sus casas, a través de los vecinos pudieron dar con información para, de alguna forma, intentar recuperar las cosas que le habían robado”.

“Llegaron a un lugar, en ese lugar se encontraron con una persona que vendía las prendas que les habían robado, llamaron a la Policía, y luego de ahí realizaron la denuncia correspondiente”, agregó. Además, mencionó que tras realizar esta presentación “siguieron con sus investigaciones de manera muy particular” hasta que pudieron “dar con la persona que había realizado el robo, el cual los acompañó a recuperar las cosas”.

Sin embargo, Martín destacó que sus clientes terminaron detenidos por el delito de privación ilegítima de la libertad. Además, indicó que existe “una denuncia de una tercera persona”, aunque esta “no fue ratificada aún por la víctima, de que lo habrían subido por las fuerzas al auto para tratar de recuperar las cosas”.

“Lo cierto es que la persona que realizó el robo no aparece, no hizo la denuncia, por lo tanto no ratificó la denuncia”, añadió. El abogado indicó que la fiscalía “puede investigar de oficio, porque la privación ilegítima de la libertad es un delito que puede ser investigado de oficio”, aunque van “a requerir como un elemento del tipo que venga la persona damnificada a decir si realmente fue subido por la fuerza o no, fue voluntariamente para remediar el robo que había realizado”.

Una situación delicada

Finalmente, Martín afirmó: “Las víctimas se encuentran detenidas, y los ladrones y los encubridores, están en libertad. Entonces estas circunstancias son digamos delicadas para con la sociedad, y creo que se trata también de un mensaje de política criminal respecto a no actuar por voluntad propia, si no que, de alguna forma, intentar que la investigación la lleve adelante la Policía”.

“A veces, es muy difícil para la sociedad comprender que hay un proceso, que existe un proceso legal, el cual hay que respetar y hay que por ahí intentar ser pacientes, cuando es muy difícil, cuando fuiste desapoderado de tus propiedades”, concluyó.

Entrevista de Patricia Gatti con Alfonso Martín para Villa María Ya!: