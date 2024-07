Confirmaron las prisiones preventivas por el call center tumbero

El Juzgado de Control N° 7 confirmó las prisiones preventivas para todos los imputados en la causa por el call center tumbero que funcionaba en la cárcel de Villa María.

Los principales acusados son las ex autoridades del penal: Américo Aciar, ex director; Edgar Arroyo, jefe de seguridad; y Néstor Gómez, sub director de operaciones.

Estos están imputados como jefes de asociación ilícita, ya que habrían permitido a los presos hacer estafas sin control desde la cárcel.

Otros imputados son los presos que ya estaban detenidos y que ahora se les suma una nueva causa, y civiles que prestaban el CBU para que se realizaran las transferencias.

Por encubrimiento hay dos personas detenidas de Bell Ville, Santiago Martín y Mauricio Agüero (según los familiares de este último hay un error porque se confundieron de nombre).

El único cambio en la causa fue que a Santiago Martín se le cambió la imputación de encubrimiento a la de partícipe secundario.

Recordamos que el caso tomó público conocimiento cuando el fiscal de delitos complejos de Córdoba Capital, Enrique Gavier, ordenó varios allanamientos y detenciones el 15 de septiembre de 2023.

Informe de Patricia Gatti

