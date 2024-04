Call Center Tumbero: El padre de un policía detenido asegura que se trata de un error

El padre de uno de los policías de Bell Ville detenidos en la causa del call center tumbero que funcionaba en la cárcel de Villa María asegura que su hijo está preso por un error.

Fernando, padre de Mauricio Marcos Agüero (39), dialogó con Villa María Ya! para dar su versión de los hechos. Según asegura, todo surge a raíz de unas escuchas en las que se menciona a alguien con el mismo nombre que su hijo:

“El error parte de un oficial de delitos económicos de Córdoba, que a su vez es ahijado del fiscal Gavier (fiscal de la causa), y que tenía contactos con la gente de investigaciones de Bell Ville y pedía información sobre los allanamientos, direcciones y esas cosas”, sostuvo.

“Al parecer en un de estos casos, el datero que tenía el compañero de mi hijo, también se llama Mauricio y le pasaba información a ellos”, explicó.

“En las escuchas aparece que decían ‘Mauricio nos decía tal cosa’. El datero no es policía, es un informante con el mismo nombre”, aclaró.

“La culpa es mía, si le hubiese puesto Juan Carlos a mi hijo no estaría preso”

“Mi hijo tiene una conducta intachable”, aseguró Fernando. Según sostiene, no tiene ni una mancha en sus antecedentes.

“Nosotros pensabamos que lo iban a largar, que iban a asumir el error que cometieron. ¿Pero ahora cómo hacen para tapar el error y no quedar mal ante la opinión pública?”, comentó.

“Mi hijo también es carpintero igual que yo, coloca aberturas. Todo eso ahora no lo tiene, y con la preventiva le sacan el sueldo”, dijo.

“Viajamos una vez por semana a verlo. Tenemos acá al chiquito de 4 años, le tenemos que mentir y decirle que está en una obra grande colocando aberturas y no puede venir”, relató el padre del detenido.

“El juez de control, que es quien debería verificar si las personas están bien detenidas o no, bien gracias. Yo no haría esto si no fuese un error, lo bancaríamos por ser familia pero no haríamos esto”, afirmó.

“El compañero de Mauricio que está detenido dice bien claro que mi hijo no tiene nada que ver, que se confundieron de persona”, sostuvo Fernando.

“Le pido a la Justicia que lo liberen porque se han equivocado”

“También me llama la atención, no sé si hago bien en decirlo, que cómo puede ser que un fiscal que elude puestos de policía, que le hacen control de alcoholemia y le da positivo”, agregó luego.

“La otra vez Lalo Freyre dijo en la televisión que no es la primera vez que está borracho. ¿Cómo puede ser que una persona esté dictaminando justicia con esos antecedentes? Por mucho menos a gente con esos puestos los han echado”, concluyó Fernando.

Mauricio Marcos Agüero está detenido hace algo más de 6 meses. Recordemos que la causa por el call center tumbero que funcionaba en el Pabellón 11 de la cárcel de Villa María cuenta con 26 personas imputadas y con prisión preventiva, entre ellas tres ex directivos de la penitenciaría que funciona en el barrio Belgrano.

Informe completo de Paticia Gatti

