Diez años de prisión tras una “noche de furia”

La Justicia de Villa María condenó a Maximiliano Raúl Rojas (28) a diez años de prisión por una seguidilla de delitos, la mayoría de los cuales cometió en la noche del 15 de septiembre de 2023 y la madrugada del 16 del mismo mes y año.

Lo que el fiscal Francisco Márquez definió como una “noche de furia” comenzó con un raid delictivo cometido por Rojas en la ciudad de Oliva, cuando éste circulaba por la ciudad a bordo de una moto guiada por un vecino que hizo siempre de “campana”, según la acusación.

La primera parada de ese raid fue en la vivienda de una mujer, donde ingresó en la noche del 15 de septiembre rompiendo una puerta y luego se llevó dos televisores. Para ocultarlos, los puso debajo de un camión estacionado a unos 100 metros de la vivienda de la víctima.

La parada siguiente, cuando ya era la madrugada del 16, Rojas saltó el portón de la vivienda de un jubilado e ingresó rompiendo con un hacha que estaba en el patio la puerta trasera de la casa. Ya en el interior, agredió al morador con la misma herramienta, provocándole lesiones cortantes en la rodilla, la cabeza y un brazo.

Como insistentemente le pedía dólares, la víctima le dijo: “Soy un jubilado, tengo un teléfono y algo de plata, nada más”.

Así fue que se terminó llevando 30 mil pesos y el celular, dejando al hombre herido y en estado de shock.

De allí se dirigieron al bar “Tutino”, que a esa hora (entre 2 y 2.45 de la madrugada) estaba cerrado. Rojas rompió la puerta y se robó desde una ginebra, vino, carne y hasta un cajón de envases vacíos.

Las víctimas de estos hechos fueron llamando a la policía tras cada acción, por lo que la patrulla estaba alertada de lo sucedido en la ciudad. En inmediaciones del bar, los agentes encuentran a Rojas caminando. Lo controlan y le encuentran el celular robado al jubilado. Allí, éste opuso una feroz resistencia y le causó lesiones leves a uno de los agentes.

Posteriormente, en la comisaría, los amenazó a la par que golpeaba con su cabeza las paredes y el piso de su celda. También llegó acusado de robar un radiador de un camión y de hechos de violencia hacia la mujer.

“Soy inocente”

En el debate, cuando la jueza Eve Flores le preguntó si quería declarar, Rojas dijo que era inocente: “Toda mi vida he trabajado, no se por qué me acusan de todo”. Luego, llegó el turno de los alegatos.

El fiscal Francisco Márquez pidió una pena de 15 años de prisión porque entendía que los hechos –la acusación completa comienza con delitos cometidos en el año 2018 contra quien era su pareja y madre de sus hijos- reflejan un “modus vivendi” o modo de vida de Rojas.

La abogada defensora, asesora letrada Ivana Castoldi, hizo un pormenorizado análisis de las pruebas, indicando que en definitiva, lo único que incrimina a Rojas es que lo vieron pasar cerca de los lugares donde se cometieron los delitos. Por ello, pidió que se lo condene solamente por lo que se puede probar (desobediencia a la autoridad y resistencia a la autoridad) y que se lo absuelva por el resto de los hechos por el beneficio de la duda.

Subsidiariamente, solicitó que en caso de que se lo considere culpable, contemple condenarlo con la mínima pena que corresponde, atento a la la juventud del detenido y la condición de padre de dos hijos menores de edad. Finalmente, la magistrada le impuso una pena de 10 años de prisión.

Informe de Patricia Gatti para Villa María Ya!

Información de servicio: