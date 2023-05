Fallo en favor de ahorristas: «Sentimos que existe la Justicia»

«Sentimos que existe la Justicia, y que aunque tengás que pelear con una de las multinacionales más grandes del mundo, se puede». La frase corresponde a la villamariense Paola Briganti, quien analizó el fallo judicial que otorga la razón a lo planteado por las personas que tienen planes de ahorro de automóviles.

Concretamente, manifestó en diálogo con Villa María Ya!: «Lo que nosotros venimos peleando desde hace cuatro años más o menos, que empezamos esto, es que no podía ser, no debe ser, que por el hecho de que una empresa tenga tanto poder, pueda determinar la cuota que quiera, como quiera, sin tope, y sin tener que brindar una explicación de como se llega a ese valor».

«No puede ser que puedan cobrar lo que quieran porque sí, eso es lo que siempre dijimos, y es exactamente lo que entendió el juez», agregó. Asimismo, Briganti explicó: «El juez decide ‘no, las cuotas del 2018 hasta aquí, se van a reajustar teniendo como tope la inflación, o sea la inflación oficial del INDEC, no pueden aumentar más que eso’, que todos sabemos que aumentaron mucho más que eso, que la pretensión de las empresas fue que aumentaran mucho más que la inflación».

Lo que dejó el fallo y la cuota 85

Por otra parte, la ahorrista se refirió a todo lo que dejó el fallo judicial. «Reconoce muy acertadamente para mí, que esto sí es una causa colectiva, porque nos afecta a todos en el mismo punto, aunque nos afecte diferente», señaló.

Consultada por la cuota 85, Briganti destacó: «Nosotros hemos dicho siempre que esa cuota no corresponde, que es ilegal y demás, el juez no solo que rectifico eso, diciendo que eso no es una deuda, no es exigible, no se debe cobrar, sino que también intimó a las empresas a que dejen de enviar esas cuotas millonarias, a que dejen de reclamar esa supuesta deuda que eso no es una deuda».

«Es todo lo que soñamos»

La ahorrista villamariense señaló: «En general es todo lo que soñamos, todo lo que nos atrevimos a soñar, y todo lo que consideramos que iba a ser justo, está bien plasmado».

«Los que empezamos con esto, los que realmente empezamos, fuimos un grupo de gente que nos cansamos de golpear puertas, todas las del estado, todas las defensorías del pueblo, del consumidor, incluso la justicia federal y ninguno nos escuchó, nos entendió, puso a analizar, nada», manifestó.

Finalmente, Briganti afirmó: «Esta sentencia salió el día lunes, como cualquier sentencia en Argentina es apelable, es un derecho que tiene cualquiera, y es apelable por ambas partes, nosotros no vamos a apelar porque estamos muy conformes, pero bueno, es de esperarse que las empresas sí».

Audio: Entrevista de Patricia Gatti a Paola Briganti para Villa María Ya!: