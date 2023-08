Gill analizó los resultados de las elecciones PASO

El intendente de Villa María, Martín Gill, brindó una conferencia de prensa en la que analizó los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), donde Javier Milei habría obtenido importantes resultados

Concretamente, el mandatario señaló: «Todavía tenemos números preliminares, por lo tanto no podemos hacer un análisis con el total de la realidad». «La elección a partir de un fenómeno que se ha dado en todo el país, y en la provincia de Córdoba de un modo particular, tiene el triunfo de Javier Milei», manifestó.

Por otra parte, Gill afirmó: «Claramente el votante de Milei no ha sido un votante, para mí, de derecha, si no que es un votante que surge incluso de izquierda, de todos los sectores». «Le ha sacado votos al peronismo, al radicalismo, al PRO, a la izquierda», agregó.

Además, destacó: «El desafío es que Sergio sea el segundo candidato más votado después de Javier Milei». «Como fuerza política, creemos que esto se reconfigura totalmente, porque los espacios van a quedar en una porción de votos muy cercanas, entre la suma de Larreta y Bullrich y la suma de Grabois y Massa», añadió de cara a los comicios de octubre.

Consultado por los resultados que obtuvo Milei, el intendentemanifestó: «Lo veíamos venir, una elección de tercios, y una elección donde se entendía que si bien había una disputa con Juntos por el Cambio, había una realidad que era un emergente político, que dio este proceso electoral, que era una incógnita».

«Estaba convencido de que el escenario iba a ser este, que iba a haber una participación de votantes muy importantes que iban a acompañar a Javier Milei como una expresión de protesta, y me parece que eso se ha dado. En mi caso no me sorprende», consideró.

Finalmente, Gill subrayó: «La elección de mediados de octubre es una elección completamente distinta a la que se vivió el día de hoy».

Videos: Declaraciones de Martín Gill en la conferencia de prensa: