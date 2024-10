González habló del incendio de su depósito: “En tres, cuatro minutos ya se hizo incontrolable”

A una semana del importante incendio registrado en un depósito de barrio Ameghino, su propietario Daniel González dialogó con los medios locales y contó que el siniestro se tornó incontrolable en pocos minutos.

Concretamente, el damnificado por esta situación indicó: “Calculo que se produce por una falla eléctrica, un chispazo y la sequedad que hay en el ambiente hizo que eso no se apagara nunca, se prendió un papel, un plástico, y se quemó la mesa, los aglomerados que yo tenía ahí”.

“En tres, cuatro minutos ya se hizo incontrolable, eran cuatro metros cuadrados de fuego y alcanzo a sacar un auto, y no puedo sacar los otros vehículos porque ya me vio un policía y me dice ‘no, vení, retirate'”, relató.

Asimismo, González manifestó: “Este era un depósito multipropósito, o sea yo tenía un poco de mercadería fallada, elementos de jardinería, unos vehículos que no están en funcionamiento, otros que sí, muebles que me trae mi familia”

Este ciudadano, cuya profesión es la de Técnico Electrónico, contó que tenía 20 años de trabajo en ese galpón y que el fuego dañó a viviendas colindantes, a las cuales está arreglando. “Por suerte mi hermano me da trabajo, yo trabajo con él ya, pero medio que no estaba en la fábrica. Esto -por el depósito- ya se va a cerrar, sacaré el techo, se limpiara con una pala mecánica y ya veré que hago más adelante”, afirmó.

González contó que están juntando recursos para salir adelante de esta situación. En este sentido, están recibiendo donaciones a una cuenta bancaria con el siguiente alias y número de CUIL: GRIEGO.MALETA.CLASE / 27-42694702-7.

Finalmente, también este domingo venderán pollo a las brasas con ensalada y pan por un valor de catorce mil pesos. El alimento se podrá retirar en la Parroquia de Lourdes (Intendente Peña al 475) y puede adquirirse contactando a este número de teléfono: 353-6569099 (Candela González).

Mirá la entrevista con Daniel González (video registrado por Patricia Gatti para Villa María Ya!):

