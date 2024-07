A 30 años del atentado a la AMIA: “Por más que estamos en Argentina, uno no está exento de la barbarie”

En el 30° aniversario del atentado terrorista contra la mutual AMIA, la palabra del presidente de la Asociación Israelita de Villa María, Pablo Gornitz.

“No ha sido un atentado contra la comunidad judía, sino contra Argentina, contra los argentinos, y argentinos fallecieron, independientemente que la mayoría hayan sido de confesión judía”, sostuvo.

“Fue un antes y un después para nuestra comunidad; una comunidad acostumbrada a vivir en la paz, en la tranquilidad, y en una Argentina que fue la América de nuestros padres o abuelos que llegaron para vivir precisamente en paz pensando que los horrores de la guerra y las persecuciones no se iban a repetir”.

“Lamentablemente, un grupo terrorista auspiciado por un país que recientemente se ha identificado como Irán, produjo esta masacre. Ya han pasado treinta años y todavía seguimos esperando. Los fallecidos ya no se pueden recuperar, pero por lo menos lo que le podemos dar a sus familiares y amigos es un sentido de justicia. Y cuando la justicia se demora, muchas veces lo que se dice es que la Justicia no existe”.

“Pareciera con los nuevos tiempos políticos que hay nuevos aires, que las investigaciones en curso podrán continuar avanzando. ¿Por qué tiene que avanzar y por qué se tiene que sancionar a los culpables? Porque es la única forma de tratar de prevenir que hechos de este tipo no se repitan en nuestro país”.

¿Por qué el atentado ocurrió en esa época en Argentina?

“Es un análisis político y sociológico que me excede, no tengo la capacidad de hacerlo, más allá de lo que uno puede haber leido, pero probablemente lo que prevaleció es que Argentina es uno de los países donde más judíos viven, y es un país acostumbrado a la paz, entonces probablemente las medidas de seguridad no estaban tan eficientes como en los países europeos o Estados Unidos”, respondió Gornitz.

“Esto sumado a algunos hechos políticos, como el Gobierno de ese momento que tenía una mayor alineación con Estados Unidos, y el resto del análisis nuevamente, no está en mi capacidad para hacerlo, pero creo que fue lo que le mencionaba”.

“En 1994 yo estaba en Buenos Aires, en el Hospital Italiano, que está a unas 30-40 cuadras del lugar. Me acuerdo que estaba justo en la biblioteca; el Hospital Italiano es una institución muy grande, que ocupa más de una manzana, un edificio antiguo, y se escuchó una explosión y los vidrios vibraron”.

“Yo pensé ‘es una manifestación más’; al rato volví, justo estábamos en terapia, y se empezó a escuchar lo que había sucedido, y corridas van, corridas vienen. En el Hospital, como en todos los centros de salud, se empezó a preparar porque no sabía de a dónde iban a llegar esos pacientes, donde estuvimos nosotros no llegó”.

“Ese fue el impacto inicial. Y el segundo impacto fue entender que, por más que estamos en Argentina, uno no está exento de la barbarie, y cada uno debemos obrar para que el mal no prevalezca”, concluyó Gornitz.

Entrevista de Patricia Gatti

A 30 años del horror

El atentado contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), cuyo edifico se ubicaba y ubica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocurrió el 18 de julio de 1994.

Se utilizó un coche bomba y dejó un saldo de 85 muertos y aproximadamente 300 heridos. Fue el ataque más grande contra la comunidad judía fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial y uno de los mayores atentados terroristas de la historia argentina.

Dos años antes, otro ataque con bomba contra la Embajada israelí en Argentina había asesinado a 22 personas.

En la actualidad, el aniversario encuentra al país con un gobierno nacional plenamente alineado con Israel. Esto último provocó la amenaza de Irán, país acusado de promotor o al menos partícipe necesario/cómplice del atentado contra la AMIA.

