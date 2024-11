La ordenanza por los caños de escape prevería sanciones para comercios y talleres

Tras anunciar que enviará un proyecto de ordenanza relacionado a la problemática de los caños de escape adulterados, el intendente Eduardo Accastello precisó que en rueda de prensa que también se prevén sanciones para comercios y talleres involucrados.

“Alcanza también a talleres y comercios. El comercio que vende un caño de escape que no está cumpliendo las condiciones y que es irregular, va a ser sancionado, y el taller mecánico que lo coloque también”, afirmó el jefe comunal, que en su alocución en el Concejo Deliberante había indicado que la normativa contempla el control y retención de todo vehículo que esté en la vía pública con una autoparte de este tipo que sea irregular, esté estacionado o circulando.

Asimismo, Accastello indicó: “Villa María valora la paz social, nosotros elegimos Villa María porque nos encanta Villa María, porque es una ciudad de paz social. Entonces veremos cómo hacemos para que los que tienen ganas de correr carreras, los que tienen ganas de ser Colapinto con la moto y con ruido, le buscaremos un lugar, trabajaremos, hablaremos con ellos, pero lo que no pueden hacer es violentar a la sociedad de Villa María los fines de semana”.

“Me voy a poner al frente, pero le pido a la Justicia que me acompañe, le pido a los fiscales que me acompañen, le pido a la Policía que me acompañe”, agregó el jefe comunal.

Solidarización con Alfonsín y Duhalde

Por otra parte, consultado por lo que fue su solidarización con los expresidentes Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde tras los dichos del actual mandatario nacional Javier Milei, Accastello indicó: “Me pareció injusto lo que se dijo de él, yo lo conocí a Alfonsín, tuve la oportunidad de conocerlo, me parece un hombre honorable, honesto, democrático”

“Eduardo Duhalde nos ayudo mucho también en su momento a que tuviéramos la Universidad Nacional de Villa María, fue quien habilitó a los diputados de la provincia de Buenos Aires para que votaran, lo conozco personalmente, también cuando fui presidente, yo era presidente de la FAM”, agregó

Finalmente, el intendente señaló: “Yo no quiero polemizar, yo si quiero valorar a dos dirigentes como Alfonsín y Duhalde, que son de distintos partidos, pero me parece que son democráticos y que no merecen ese calificativo”. “Acá lo que hay que hacer es hablar menos y calificar menos a la gente, y ocuparse de la pobreza estructural de la Argentina”, concluyó.

Mirá el video de la rueda de prensa de Accastello en el Concejo Deliberante:

