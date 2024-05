Maldonado habló de la investigación del robo a una iglesia villanovense

La fiscal de Instrucción de Primer Turno, Silvia Maldonado, habló sobre lo que está dejando la investigación del hecho de hurto en la iglesia “Catedral de Alabanza” de Villa Nueva, que el martes derivó en la realización de dos allanamientos con detenciones.

Concretamente, la magistrada precisó que el suceso delictivo se registró el 26 de mayo. “Surgieron elementos que permitían solicitar, vía juzgado de control, un procedimiento de allanamiento a los fines de corroborar si en dichos domicilios se encontraban elementos relacionados a este hecho que se estaba investigando”, relató a Villa María Ya!.

Asimismo, Maldonado especificó: “En uno de ellos, puntualmente, se recuperan algunos de los elementos sustraídos de la iglesia. De ese procedimiento queda una persona aprehendida, de alrededor de 36 años de edad, por el delito de encubrimiento, por encontrarse en su vivienda algunos de los hechos sustraídos de la iglesia, entre otros efectos”. Cabe destacar que en este procedimiento los uniformados lograron secuestrar auriculares y un teclado pertenecientes al pastor del templo religioso, así como una guitarra.

En cuanto al otro procedimiento, la fiscal señaló: “Se realizó en paralelo también, y motivado por este hecho de hurto de la iglesia, también se procedió al secuestro de elementos, pero no de elementos que tienen relación directa con este hecho, si no de otros efectos, y allí también se procedió a la aprehensión de una persona por el delito de tenencia de arma, porque se secuestraron allí armas de fuego”. “Esos elementos secuestrados no tienen vinculación con el hecho de hurto de la Iglesia”, subrayó.

Por último, Villa María Ya! supo que el aprehendido en el allanamiento donde hallaron el teclado es Matías Fernández (36), mientras que en el otro procedimiento, donde encontraron armas y drogas, el detenido fue Ricardo Bustos (21).

Audio: palabras de la fiscal Silvia Maldonado:

Seguí leyendo: Operativo en Villa Nueva: dos detenidos y secuestro de armas, falopa y diez lucas verdes

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.

Foto: Departamental General San Martín