Mañana se realiza el tercer Festival del Orgullo en la Costanera

Durante el sábado, tendrá lugar la tercera edición del Festival del Orgullo en Villa María, impulsado por el municipio a través de la Secretaria de Inclusión Social y Territorio.

Concretamente, la actividad tendrá lugar a partir de las 18:00 en el escenario Vanzetti de la Costanera y será el cierre de la Marcha del Orgullo, que comenzará alrededor de las 16:30 en el parque Hipólito Yrigoyen de la vecina ciudad de Villa Nueva.

La coordinadora del área de Género de la Municipalidad, Melina Mosquera, afirmó: “Este sábado vamos a recibir con música y alegría a quienes marchen, como una forma de visibilizar reclamos que aún están pendientes”. En este sentido, explicó que la principal problemática que enfrentan hoy las personas que integran el colectivo LGBTIQ+ y la diversidad, tiene que ver con la inclusión, con el acceso a un sistema laboral, de educación y de salud en igualdad de condiciones.

Por otra parte, desde el municipio señalaron que tanto la Marcha como el Festival apuntan a visibilizar no sólo a la comunidad sino también los reclamos que vienen llevando adelante para que se implemente la ley Integral Trans y el programa trans – no binarie; la promulgación de la ley provincial Anti-discriminatoria; la reglamentación de la ley nacional de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, ITS y TBC; la real implementación de la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, y la visibilidad de las niñeces y adolescencias trans, travestis y no-binaries, entre otros asuntos y problemáticas que afectan a la comunidad.

Por otra parte, cabe destacar que en la presentación participaron representantes de distintas instituciones y colectivos vinculados a la diversidad. En la oportunidad también se expresó Nicolina Ferreyra, integrante de la agrupación Putxs Peronistas: “Es muy importante que vayamos a las marchas, este año más que nunca, frente a la avanzada de los discursos de odio que ponen en riesgo los derechos de la diversidad. Por esto, invitamos a marchar, a que salgan a las calles todas las diversidades, pero también quienes las acompañan”.

El Festival del Orgullo

Finalmente, el municipio resaltó que en el Festival del Orgullo se presentarán artistas locales y provinciales como Tamarroh DJ, Jennifer Live, la artista independiente sanfrancisqueña Roma y la música Natalí Maestri, oriunda de La Carlota.

También estará presente el cuarteto cordobés de la mano de Lorena Jiménez, hija de Carlos “La Mona” Jiménez, en tanto que que luego habrá unas sesiones de Chichí Con Che y la propuesta cerrará con la DJ villamariense Ella Brunna. Es importante señalar que la conducción y animación estará a cargo de los artistas locales Juan Pablo Amante y Jimena Magalí.

