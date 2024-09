Polémica por la convocatoria a la Fiesta de la Cerveza: Tagni recibió a los músicos

Esta tarde, el intendente de Villa Nueva, Ignacio Tagni, recibió a músicos que manifestar su malestar por la convocatoria sin remuneración para tocar en la Fiesta de la Cerveza Artesanal.

Concretamente, la polémica se desató luego de que la Municipalidad villanovense lanzara el viernes pasado una convocatoria abierta para músicos locales que quisieran ser parte del evento sin publicar las bases y condiciones.

Más tarde se supo que no habría pago por dichas presentaciones. “No se abonarán honorarios ni ningún tipo de compensación económica a las bandas por su presentación. La participación es por el honor y la oportunidad de compartir su música con el público”, difundió el municipio.

Esto desató el repudio de la comunidad musical de ambas villas, siendo la punta de lanza la Unión de Músicxs Villamarienses (UNIMUV), desde donde se instó a los músicos locales a no presentarse en el festival.

Finalmente, en la tarde de este martes, la Municipalidad de Villa Nueva convocó a los artistas a reunirse en el SUM del Parque Hipólito Yrigoyen para aclarar los tantos y llegar a una conciliación.

Allí hubo muchas idas y vueltas, con una postura de disculpas de parte de las autoridades villanovenses, quienes insistieron en un error a la hora de comunicar.

Aclararon que no había dinero para pagar tantas bandas, que el máximo que podrían costear serían cuatro, pero no querían dejar afuera al resto de postulantes. Además, comentaron que las bandas principales del Festival no serían pagadas por el municipio, sino que serían costeadas por sponsors.

“El espíritu fue que todos puedan participar”

De parte de los músicos presentes, se planteó la falta de respeto que significó la invitación a tocar “por el honor y la oportunidad”, e instaron a achicar la convocatoria a una cantidad menor de bandas pero que reciban un pago a cambio de la presentación.

Se espera que vuelva a haber reuniones entre las partes para definir el formato final de los shows musicales de la Fiesta de la Cerveza, al menos en lo que respecta a los músicos locales.

