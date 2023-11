Probation concedida para los médicos del caso Parra: “Es algo totalmente para reírse”

Así describió la nieta de Antonia Parra, la mujer que murió a raíz de las complicaciones por una video-endoscopía, el hecho de que los médicos involucrados consiguieran la probation.

“La jueza aceptó el pedido para que no se haga juicio. Suspende el juicio por dos años, durante los cuales tienen que cumplir un montón de requisitos”, comentó Elianada Ramonda, una de las familiares querellantes.

“Requisitos como no salir del país, no cambiar de domicilio, no cometer ninguna falta, no deben tomar alcohol ni estupefacientes, y deben concurrir al Hospital Pasteur a hacer trabajos sin cobrar”, agregó.

Pero luego aclaró que este último caso “son sólamente 12 horas al mes, no llega a una hora por día”. “Es algo totalmente para reírse”, sostuvo.

“Creo yo que si no hubiese pruebas contundentes en contra de estos médicos, no habrían pedido la probation, que es un beneficio que tienen por ser homicidio culposo; por mala praxis el código penal dice que no son más de 3 años la condena, y es excarcelable”, añadió.

“Si ellos no tuviesen nada que ver no hubiesen pedido nada”

“Lamentablemente en este país la Justicia siempre está del lado de los culpables, y quiero que el Código Penal tiene mucho que ver. Cualquier puede matar sin querer pero queda como si no hubiese pasado nada”, concluyó Eliana Ramonda.

