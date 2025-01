Tomi ya empezó el tratamiento en México

Tomi Moreno ya se encuentra instalado en México y empezó hoy el novedoso tratamiento que intentará mejorar su calidad de vida.

Recordamos que la familia de este niño oriundo de Villa Nueva realizó a lo largo del 2024 una campaña solidaria llamada “Todos por Tomi” para recaudar dinero, viajar y probar esta costosa terapia.

El “Cytotron” es un innovador dispositivo terapéutico no invasivo que se utiliza para regenerar tejidos, y ha demostrado excelentes resultados en el tratamiento de niños con diagnósticos similares a la parálisis cerebral, ayudando a la regeneración de tejidos y mejorando su movilidad y bienestar.

En total fueron 75 mil dólares los que tuvieron que recaudar para el viaje, parte de la estadía, estudios y la primera fase del tratamiento.

Finalmente, la familia llegó a México y ayer Tomi se realizó diversos estudios. Hoy comenzó la ansiada terapia, la cual consta de sesiones diarias de una hora.

“¡No podemos pedir más nada! Solo agradezco a Dios por haber podido llegar hasta acá, y a toda la gente que me apoya y me manda todo su amor. ¡Todavía no puedo creerlo! Gracias de corazón”, publicó la madre del niño en la cuenta de Instagram @todos.portomi

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luz Pandolfi (@luzzpandolfi)

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.