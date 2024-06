Tragedia en Puente Andino: Los padres de Machado piden justicia

Silvia y Manuel, padres de Manuel Jesús Machado, piden justicia por la muerte de su hijo, quien falleció en un accidente que involucró a un conductor alcoholizado.

El siniestro ocurrió el pasado 13 de abril, cuando una camioneta se subió imprudentemente a la Ruta 158 en alturas del Puente Andino, al parecer sin luces y en contramano.

Dicha camioneta impactó con un auto que venía desde Arroyo Cabral, conducido por Machado y en el que iba su esposa e hijos.

El cabralense de 31 años murió poco después de llegar al Hospital Pasteur, mientras que su esposa resultó con heridas graves. El test de alcoholemia arrojó que quien conducía la camioneta, Rolando Álvez, manejaba con 0,54 gramos de alcohol en sangre.

“Venimos de Tribunales. Nos dijeron que la causa sigue en pie, sigue el proceso, así que vamos a seguir esperando”, comentó a Villa María Ya! el padre de Manuel Jesús.

“Lo único que pedimos es Justicia, buscamos por todos lados, no entendemos nada. Lo que más anhelamos como papás es que se haga Justicia”, agregó.

“Que no sea una muerte más. Yo no quiero que los papeles de mi hijo queden amontonados, archivados. Que se haga Justicia por él, ya que él no lo puede gritar lo gritamos los familiares”, sostuvo la madre.

Marcha en Tribunales

“Mañana 8, que sería justo el día de su cumpleaños, vamos a pintar la estrella en el lugar del accidente. Y el miércoles 12 hacemos la marcha”, dijo el padre.

“El alcohol al volante mata y hay muchos que no toman consciencia, esperemos que la gente tome consciencia. Es lo que más pido”, concluyó.

La marcha que se hará en la mañana del miércoles 12 frente a Tribunales contará con la presencia de otras familias que ya han reclamado justicia y que avancen las causas en otras oportunidades.

