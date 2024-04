Tragedia en el puente Andino: Rolando Alvez fue indagado por la Justicia

El hombre detenido tras el trágico accidente de tránsito registrado el pasado 13 de abril en el puente Andino, Rolando Alvez, fue indagado por la Justicia local durante el pasado viernes.

Así lo confirmó a Villa María Ya! su abogado defensor, Antonio Alarcos (foto), quien precisó: “Está acusado de homicidio culposo y lesiones graves en perjuicio obviamente del señor Machado y su esposa, gracias a Dios, dentro de la desgracia que le tocó vivir a esta familia, su esposa y su hijo se están recuperando favorablemente”.

“Lo que dijo mi defendido fue que niega los hechos en la forma que han sido redactados, que fueron distintos”, agregó. Asimismo, señaló: “Hizo algunas manifestaciones respecto al control de alcoholemia, como que habrían sido tres los test que le hicieron, uno no andaba el aparato, y luego sí anduvo, y le tomó dos medidas distintas, una que le dio 0,54 y otra que le dio 0,46”.

“Si bien no le quita responsabilidad en el resultado fallecimiento, en el resultado muerte para este joven Machado, evidentemente que no se puede volver atrás, lo que si va a tener que ver con una cuestión a los fines indemnizatorios para el día de mañana, si se cuestionó o no se cuestionó el tema de que venía o no, o el aparato andaba o no de la manera correcta, como para decir que tenía alcohol en sangre”, añadió.

Finalmente, Alarcos destacó: “Estamos bregando por la libertad de mi defendido, que así lo prevé el Código, no es un capricho ni de esta defensa ni de fiscalía mantenerlo o no preso, hoy están comenzando a correr los diez días que tiene la fiscal para decidir sobre su situación, el cual pueden dejarlo preso u obtener su recupero de libertad”.

Cabe recordar que el 13 de abril se había producido un choque entre una camioneta, guiada por Alvez, y un automóvil, conducido por Manuel Machado (31), quien falleció poco después de ingresar al Hospital Regional Pasteur.

Audio: entrevista de Patricia Gatti con el abogado Antonio Alarcos para Villa María Ya!:

