¡Trajo el Martín Fierro a la ciudad! Hernán Lirio y una visita más que especial a Villa María

“Siempre los viajes a Villa María son especiales, pero este es más especial todavía“. La frase corresponde al conductor local Hernán Lirio, que llegó a la ciudad para pasar Año Nuevo acompañado de su fiel compañero, Ramoncito, y trajo consigo al Martín Fierro Latino, premio que ganó hace poco más de un mes en Miami, Estados Unidos.

En este marco, brindó una entrevista a Villa María Ya! en la icónica Costanera, en la que destacó: “Me encanta venir, me encanta, vengo siempre. Vengo cuatro o cinco veces por año, seguro el Día de la Madre, año nuevo o Navidad, Día del Padre y algún que otro cumpleaños familiar”.

“Es mi lugar en el mundo. Yo hace más tiempo que vivo en Buenos Aires que el que viví acá, porque me fui a los 19 y tengo 41, pero venir acá es hermoso”, explicó. Asimismo, Lirio agregó: “Es un relax total, es una de las cosas que más me gusta hacer. Vengo acá, cargo pilas para después allá en Buenos Aires seguir a full laburando con todo”.

Con el Martín Fierro

Por otra parte, el conductor televisivo mencionó que por primera vez llegó a la ciudad acompañado del premio Martín Fierro, que ganó en la categoría “Turismo y Lifestyle” por su programa “Tenés que ir” (Canal 9): “Lo traje porque mis familiares, mis amigos se querían sacar la foto con el Martín Fierro”. “Se hizo esperar mucho pero acá está, se lo dediqué a Villa María cuando lo gané”, añadió.

Asimismo, relató: “No me lo esperaba, ya había tenido varias nominaciones, de hecho hicimos notas con ustedes antes, que yo iba con poca expectativa porque estaba nominado con gente muy grosa”. “Está bueno ir con poca expectativa, porque la sorpresa fue tremenda, y acá estamos, acá lo tenemos, la primera noche dormí con él, no me despegaba”, manifestó.

Lirio también relató que no fue fácil transportar el premio al país: “Me costó traerlo, porque saliendo de Estados Unidos me paró la TSA para preguntarme que tenía en la mochila, y cuando lo sacan yo le digo “es un premio”. “Like an Oscar”, le digo, y le mostraba el video y la foto de la noche anterior, del Martín Fierro, y finalmente me dejaron traerlo”.

Explicó que dicha demora se generó en que el premio “es pesado y se toma como objeto contundente”, por lo que para llevarlo le pusieron “un precinto para que no abra la mochila”. Además, expresó que durante el viaje los pasaron a primera clase, donde sacó el premio: “Lo puse arriba de la mesita y comimos con Martín”.

Lirio también contó que sus compañeros de “Tenés que ir” lo estaban esperando a su arribo en Buenos Aires, y resaltó la importancia de este logro: “Este programa lo hacemos muy poquita gente, lleva un esfuerzo terrible, somos tres personas para todo un programa”.

“Ya para nosotros es un mérito muy grande tenerlo, lo traje a Villa María, se lo voy a llevar a mis viejos al cementerio para agradecerles, para mostrárselo”, agregó.

Lo que deja el 2024 y lo que trae el 2025

Consultado por lo que está dejando el 2024, Lirio afirmó: “Fue un año muy lindo en lo profesional, hermoso, muchos viajes. Tuvo su parte triste cuando me enteré que Ramoncito tenía un tumor, que se lo tuvimos que sacar”.

“Estuve ahí dos o tres meses con el corazón en la boca pero afortunadamente salió, se lo pudimos sacar y está bárbaro. Tuvo un tratamiento post-tumor y ya está, ya le creció todo el pelito, ya está de nuevo cero kilómetros”, relató.

Asimismo, habló de la alegría que Ramoncito muestra en cada visita a Villa María: “Le hago toda la caminata a la Costanera con la pelotita y él es feliz”. “Se me tira al río, lo tengo que llamar, no quiere salir, y la pasa bárbaro acá. Lo llevo a la pileta de mi familia, tampoco lo podemos sacar de la pileta, juega con los chicos, después a la noche duerme”, narró.

Lirio se refirió a lo que le depara el año que comenzará en pocas horas: “En 2025 seguimos con tenés que ir, todos los domingos 10.00, repetición 23.30 en Canal 9, y con “Feliz Vida”, el programa que hacemos con Bernardo Stamateas, con Ramoncito también, en la TV Pública”.

“Enero y febrero salimos sábados y domingos a las 19:00, una hora dura, y desde marzo en adelante volvemos a media hora lunes a viernes 00:00”, detalló. Finalmente, afirmó: “Hay ahí una puntita para hacer otra cosa, si me da el tiempo, capaz que hacemos otra cosa también”.

Video: mirá la entrevista que Hernán Lirio le brindó a Villa María Ya!:

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.