Ciudadanos autoconvocados por la problemática animal piden que se trate un proyecto de ordenanza

Ciudadanos autoconvocados por la problemática ambiental solicitan al Concejo Deliberante de Villa María que traten un proyecto de ordenanza acercado en mayo de este año.

El grupo presentó esta semana una nota en el edificio legislativo en el que se presenta el proyecto, los fundamentos, investigaciones y las acciones que se proponen realizar.

El fin último es implementar el Programa de Equilibrio Poblacional (PEP), pero se solicita además un análisis de situación sobre el CAM y datos cuantitativos que permitan conocer las necesidades de Villa María.

“En Villa María hay sobrepoblación de perros y gatos, es decir, que hay nacimientos incontrolados excesivos sin posibilidad de hogares para esos animales. Consideramos que esta situación es tema serio ya que hablamos de Salud Pública, no solo animal, sino humana y ambiental”, comentaron desde la agrupación liderada por Rebeca Giuliano, Daniela Dagatti y Griselda Amaya.

“Luego de mucha investigación sobre como se aborda la problemática en otros países y eb Argentina, dimos con un programa que en nuestro país, en los municipios en los que se ha implementado, ha logrado dar con la solución y es el PEP”.

Según aseguran, el PEP es un programa integral diseñado con un paradigma actualizado, el cual aborda el problema desde distintas aristas de forma simultánea.

“Se ha intentado, incesantemente darlo a conocer a las autoridades y no ha sido tarea sencilla ya que hay mucho desconocimiento sobre el tema. Necesitamos avanzar como sociedad, no podemos seguir parados en el año 2000 con una ordenanza que cosifica a los animales, capturarlos y depositarlos en el CAM, mientras en el Congreso se están tratando normativas ejemplares”, comunicaron.

“Hemos analizado los presupuestos y hay mucho dinero puesto en acciones que no abordan las causas sino enmiendan mínimamente las consecuencias”

“Ahora estamos a la espera de que nuestros concejales traten el proyecto en comisiones valorando esta iniciativa ciudadana, lo que no se ve habitualmente en el recinto, ya que las ordenanzas aprobadas son mayoritariamente bajadas desde el Ejecutivo. Esto traerá múltiples beneficios para todos y solo refuncionalizando lo existente ¿Por qué no hacerlo?”, se pregunta el grupo.

Si bien han tenido encuentros con los bloques y con los concejales de forma individual, el proyecto que presentaron nunca llega a tratarse y hablan de trabas políticas.

“Como ciudadanos informados exigimos independencia de los poderes y respeto por todo el trabajo y esfuerzo que este proceso nos demanda, de voluntad solo pedimos la que les corresponde en sus roles”.

“Estamos, además, juntando firmas para acompañar el pedido, ya que todas las gestiones en municipio y Concejo se realizan cuando la mayoría está trabajando. Llevamos miles y no nos hemos encontrado con algún vecino que no nos apoye y no nos felicite por traer a la luz este tema”.

“Hace 20 años había otras necesidades; hoy como sociedad hemos evolucionado necesitando políticas integrales de Salud Pública que promuevan la vida. Esta comprobado que los refugios no son solución, solo sostienen la falta de abordaje de la causa, los animales en el CAM pasan cada hora de sus días encerrados en caniles, no hay profesionales que aborden el comportamiento animal, las adopciones son muy dificultosas ya que se deben dar de lunes a viernes de 8 a 12”, detallaron.

“¿Como van a conseguir hogares si no se hacen campañas masivas de concientización y adopción? ¿Cómo concurrir a un lugar tan alejado en horarios tan restringidos? Sostener económicamente un lugar de 100 animales es equivalente a realizar 10000 castraciones anuales”, explicaron.

“Villa María con 96 mil habitantes requiere 9800 el primer año, 40 castraciones diarias para lograr frenar los nacimientos incontrolados ¿Cómo lograrlo si se castra alrededor de 20 animales por día en el servicio municipal?”.

“Si se interrumpe por diversas causas como ha sido en enero y febrero o cuando hay vacunación antirrábica, ¿Cómo ver el impacto en nuestra ciudad si hasta que visibilizamos la problemática se castraban, mayoritariamente, animales de otras localidades? ¿Cómo lograr un cambio colectivo si no se despliega un pilar educativo?”.

