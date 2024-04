Maltrato infantil en un campo de Tío Pujio: detuvieron a una pareja

La fiscal de Instrucción del Segundo Turno, Juliana Companys, informó que una joven pareja fue detenida por un caso de maltrato infantil en la zona rural de Tío Pujio.

“En el día de ayer el Hospital Pasteur nos dio a conocer de que había ingresado una niña, que en principio venía quebrada y con algunos golpes en la cara, nos presentamos con mi secretario, empezamos a indagar”, afirmó la magistrada en una rueda de prensa.

Asimismo, precisó: “Es una niña de un año, que tiene una hermana gemela y un hermanito de tres años, se identificó claramente que sí estaba quebrada y lo llamativo eran sus lesiones en la cara, tenía como golpes en la cara, moretones”.

“Inmediatamente di la orden de que se traslade a la otra hermanita, que supuestamente había quedado con el papá, porque la niña esta estaba con su mamá en el Hospital, que se me traslade a la hermana gemela y al niñito de tres años, para revisación médica”, agregó.

Por otra parte, Companys destacó: “En el mientras tanto, cuando verificamos el tipo de quebradura que tenía la niña, no era una quebradura accidental o producto de su prematurez, si no que algo provocado, ordené la detención de la mamá, cuando ingresaron los otros dos menores a revisación médica, el niño de tres años en principio no tenía lesiones pero sí al otra niña también tenía moretones en la cara, así que se ordenó también la detención del papá”.

“Estamos investigando cuál es la responsabilidad de ambos padres en estas lesiones, los tres niños quedaron internados, para mapeo óseo, fondo de ojo y para ver el tema maltrato infantil, las dos mellizas claramente tienen maltrato infantil, y se está verificando el niño de tres años en qué situación está”, concluyó.

Finalmente, la fiscal resaltó que el padre y la madre de las gemelas iban a ser trasladados durante hoy al Establecimiento Penitenciario N° 5, ubicado en el barrio Belgrano de Villa María, y que ya designaron como su defensora a la asesora letrada.

