Mojica: «Hay que potenciar a los soñadores»

El candidato a la intendencia de Villa María, Néstor Mojica, habló de su historia de vida y de sus propuestas para la ciudad.

Concretamente, el radical auténtico narró en diálogo con Villa María Ya!: «Mi compromiso social siempre fue mi grande. Yo llegué a Villa María a los 18 años, soy de Río Tercero». «Yo trabajaba en una panadería en Río Tercero, y acá había una oportunidad mejor, entonces llego a Villa María. Trabajo en el Supermercado Depetris hasta los 21 años, pero siempre mis ganas y sueños eran tener mi panadería propia», relató.

Asimismo manifestó: «Así que junté dinero, me había comprado un horno pizzero, y hacía cosas en mi casa y a la tarde salía a vender, y a la mañana trabajaba. Con eso, pude juntar para alquilar una panadería, que fue en la calle Corrientes al 1800». «Me iba muy bien, pero tuvo un accidente con un horno», agregó Mojica, quien contó que le costó reinventarse y continuó repasando su trayectoria laboral posterior.

Además, resaltó: «Siempre insistí, siempre fui por más, siempre aposté a los sueños». «El trabajo, el sacrificio, el esfuerzo, el insistir, el persistir te lleva a la grandeza, hay que ser siempre optimista», afirmó.

Su rol como presidente de CAPAVIM y el Centro Vecinal del Nicolás Avellaneda

Por otra parte, el también presidente de la Cámara de Panaderos de Villa María (CAPAVIM) señaló que siempre fue su sueño dirigir dicha entidad. «Gracias a Dios ya había cumplido ocho años de presidente, que ahora en agosto seguramente ya va a venir otra persona, otro colega», manifestó.

Mojica también sostuvo que tiene «una gran empatía con cada vecino» y manifestó su «agradecimiento enorme al barrio Nicolás Avellaneda». «El vecinalismo es lo más hermoso que te puede pasar, porque es representar tu barrio», consideró el radical auténtico, quien preside el Centro Vecinal del citado sector de la ciudad.

En cuanto a su carrera política, narró: «Fui candidato a concejal dos veces, una vez con Zazzetti en el 2015, concejal suplente, y la última vez por la Unión Cívica Radical, con Gustavo Bustamante, fui concejal titular».

Por otra parte, Mojica señaló que su presentación a los próximos comicios «es con una idea y un equipo de trabajo propio» y que tiene «que ser la renovación de la política». «Esa renovación implica estar al lado de la gente, escuchar la gente, generar políticas constructivas», resaltó.

Las propuestas de Mojica

En cuanto a sus propuestas, el candidato relató: «Se centran en ser transparente, en estar al lado del vecino, en construir política de acompañar las PyMEs, para que seamos nosotros generadores de trabajo, estar al lado de los barrios, que el crecimiento barrial sea equitativo, de que nosotros podamos, que Villa María esté lleno de viviendas, de trabajo, que esté lleno de una evolución transparente, de eso que hoy tanto pide el vecino: estar al lado de la gente».

«Hay que potenciar a los soñadores, a las soñadoras, hay que potenciar a la gente que quiere hacer, y fomentar el trabajo, la paz, la unión, el consenso, el diálogo, y establecer políticas claras, transparentes, y saber que funcionario que no funciona, tiene que ser desvinculado», afirmó.

También señaló: «Venir de lo privado ayuda mucho, porque venir de lo privado, uno aprende a gestionar, a administrar, y saber que el que no funciona debe ser desvinculado, no se puede tener un funcionario que no esté a la altura y a la exigencia del cargo».

«Lo que a mí más me interesa es promover la participación activa y constructiva de la sociedad, lo que a mí me interesa es estar al lado de cada villamariense», agregó.

«Si tuviera que autodefinirme, sería como una persona resiliente»

Cabe señalar que Mojica contó que es «un papá de cinco hijos, cuatro mujeres y un varón, el varón sigue los pasos de la panadería». «Si tuviera que autodefinirme, sería como una persona resiliente, que se supo reinventar, de ser empleado, poder construir su propio negocio, de poder trabajar», agregó el candidato, quien resaltó que tiene «una capacidad de adaptación al cambio, pero con un compromiso social total».

Por otra parte, afirmó: «A mí me duele muchísimo lo que está pasando, hay mucha falta de oportunidades, hoy el trabajador ya perdió la esperanza de comprarse un terrenito para una casa, por eso hay que tener un plan de viviendas muy grande».

«Hoy un papá que tiene un hijo enfermo tiene que viajar a Córdoba en forma urgente porque nos falta pediatría, hay muchísimas necesidades», añadió. Finalmente, manifestó: «En los barrios yo veo chicos jóvenes, que me gustaría poder ser el gestor de escuelas de oficio, para articular con el privado y de ese punto de vista poder llevar a cabo políticas constructivas».

