Novedades en la causa de certificados truchos denunciados por AFUCO

El fiscal René Bosio comentó las novedades de la causa en la que un médico no habilitado emitía certificados médicos truchos para que personas puedan jugar en el torneo AFUCO.

En su momento la denuncia fue efectuada por Bustamante, presidente de la entidad. Prosiguió un allanamiento en Córdoba con secuestro de pruebas, y se detuvo a Juan Carlos vera por supuesta autoría de falsificación de instrumentos privados.

El fiscal de instrucción del tercer turno comentó que se pidieron informes al Ministerio de Salud de la Provincia y a otros organismos públicos, y que “algunos respondieron y otros no”.

“Vera es médico recibido en la UNC, pero no estaba habilitado para ejercer ya que no cuenta con la matrícula habilitante del Colegio de Médicos de la Provincia de Córdoba, por no cumplir con los requisitos tales como cursos periódicos”, sostuvo Bosio.

“Tampoco está habilitado para hacer los estudios médicos conocidos como los EMAC, que es lo que denunció el presidente del AFUCO”, añadió.

“Esta semana Vera será indagado. Él puede declarar o abstenerse de hacerlo, eso depende de lo que le diga su abogado defensor”, dijo el fiscal.

“Vera continúa detenido en el penal de Bouwer. Su situción procesal tiene dos opciones: recuperará la libertad bajo ciertas condiciones o seguirá detenido a la orden y disposición de la fiscalía”, concluyó Bosio.

