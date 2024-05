Denuncia de AFUCO: Bosio señaló que esto “recién comienza”

“Esto recién comienza, hay que ver un montón de situaciones, como por ejemplo el tema de los jugadores que se prestaron a esto, a este tipo de certificados, sabiendo que no se hacía el estudio médico y que le daban un certificado por teléfono, por WhatsApp, a cambio de una suma de dinero”. La frase corresponde al fiscal René Bosio, quien analizó la detención registrada en Córdoba en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia del presidente de la Asociación del Fútbol Comercial (AFUCO).

Concretamente, el magistrado narró a Villa María Ya! todo lo que sucedió luego de que se hiciera esta presentación por presuntos certificados médicos truchos: “Ordenamos de forma inmediata que gente de la División Investigaciones de la Policía local se trasladara a Córdoba para que juntamente con la DIO, la Dirección de Investigaciones Operativas Especiales del Ministerio Público Fiscal de la Policía Judicial de Córdoba, se pusieran inmediatamente a investigar en base a los datos que nos habían aportado en la denuncia”.

“Durante todo el día de ayer se estuvo trabajando intensamente, y en base a eso dispusimos la detención del ciudadano Juan Carlos Vera, quien sería supuestamente el autor de esos certificados falsos”, agregó. Además, relató: “Se procedió al secuestro de elementos muy importantes para la investigación, como es aptos médicos, sellos, papelería, también se secuestró una computadora, el celular de Vera, entre otras cosas”.

Bosio manifestó: “Provisoriamente, nosotros le hemos imputado al señor Vera falsificación de instrumento privado, y vamos a ver, con el correr de las medidas que se van a ir tomando y el avance de la investigación, que otro tipo delictivo le puede caber, como así también en la posibilidad de que haya otras personas que puedan estar implicadas en esta maniobra delictiva”.

“Se actuó rápido y logramos el secuestro de prueba importante, y la detención de esta persona que sospechamos tiene participación directa en este hecho”, añadió.

Por otra parte, manifestó: “Surge claro de la prueba que nosotros tenemos, que esos certificados son truchos, es decir, son apócrifos, y tenían en el formulario el sello de otro médico, que no era Vera”. “Suponemos que no deben ser los únicos certificados en la AFUCO, si no que podría haber en otras ramas deportivas, en otras entidades algo similar”, resaltó.

En esta línea, Bosio amplió: “Si estamos hablando de 300 certificados aquí en la AFUCO que ellos detectaron, si hay en otras ramas deportivas, y en todas las entidades que hay no solo en esta ciudad, si no habría que ver si no hay en otra ciudad, o en otros pueblos, en otros lugares, como así se hizo en Villa María, seguramente, a lo mejor, puede ser en otros lugares”.

Finalmente, contó que Vera está detenido en el penal de Bouwer y destacó: “Nosotros el primer paso lo hemos dado, creemos que es muy importante. De ahora en adelante, una investigación importante y compleja que hay que continuar”.

Audio: entrevista de Patricia Gatti con René Bosio para Villa María Ya!:

Foto: Departamental General San Martín.