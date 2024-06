Robo en la iglesia “Catedral de Alabanza”: recuperaron una consola

El pastor de la iglesia “Catedral de Alabanza”, Sebastián Saldaño, señaló que el sábado recuperaron la consola que les habían robado el pasado domingo 26 de mayo, en un hecho delictivo que tuvo una importante trascendencia mediática.

Concretamente, el referente religioso lo afirmó a Villa María Ya!: “El día sábado en la noche me llamó la Policía, porque me habían dicho que todavía estaban en el proceso de investigación por el tema de la consola, que no se ubicaba, no había salido en los allanamientos, pero que esperaban que pueda salir”.

“Se presentó un joven por lo que me dijeron, diciendo que la quería entregar de manera voluntaria, que no era el que la había robado, si no que el creo que la había comprado, o algo así, pero que la quería entregar para poder hacerlo de manera voluntaria”, agregó Saldaño.

Asimismo, explicó: “Nuestra consola tenía todas las marcas de las personas que utilizan cada instrumento y demás, entonces se notaba su uso”.

El robo y la investigación

Por otra parte, Saldaño se refirió a los sucesos del 26 de mayo y a los resultados que dejó la investigación de las autoridades judiciales. “Estamos realmente muy felices por como fue el desenlace de la historia después de lo vivido hace unos días atrás”, consideró.

Además, relató: “Ese día previo, cerca de las 12, terminamos nuestras actividades y al otro día a la mañana, a eso de las 05:30, teníamos una actividad que nos juntábamos un pequeño grupo, cuando llegamos estaba abierta de las puertas ventanas del lugar”. “Cuenta con un especie no de un vidrio, si no de un plástico rígido que se quebró al medio, y por ese lugar abrieron después esa puerta ventana, ingresaron al lugar”, añadió.

En este sentido, Saldaño explicó: “Se habían robado el piano y luego también una consola, las dos de marca Yamaha, que eran cosas que nosotros usábamos en nuestras actividades. Después se llevaron cosas pequeñas que nosotros es más, no las declaramos precisamente por eso”.

“Vino la Policía rápido, creo que en 15′ minutos estaba en el lugar, le mostramos, ellos miraron un poco, había quedado una luz prendida en el fondo del templo, y nosotros nos fuimos dando cuenta después, con el transcurso de las horas, esas pequeñas cositas que faltaban”, agregó el pastor, quien señaló que ese mismo día realizó la denuncia formal.

Asimismo, señaló que existió un testigo clave que permitió el avance de la investigación, que días después derivó en una serie de allanamientos, donde las fuerzas de seguridad lograron dar con el teclado.

Finalmente, Saldaño afirmó: “Nosotros todo el tiempo estamos haciendo también ayuda social en cuanto a eso, dando alimentos y demás, a las personas vulnerables de la zona”. “Y no vamos a dejar de hacerlo”, concluyó.

Audio: Declaraciones de Sebastián Saldaño para Villa María Ya!:

