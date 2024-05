Se llevó a cabo en el Aeropuerto de Villa María el evento “Defensores de nuestro cielo”

Con la presencia de más de 1.500 estudiantes del nivel secundario, se llevó a cabo en el Aeropuerto Regional de Villa María el evento “Defensores de nuestro cielo”.

Allí, el comodoro retirado, influencer aeronáutico y difusor de la Fuerza Aérea, Luis Alberto Briatore Laser, dio una charla motivacional frente a los jóvenes en uno de los hangares.

Dentro de su ponencia describió la tarea de un piloto y la formación que conlleva convertirse en uno, destacó la importancia del staff en torno a la aviación y valoró el rol de las fuerzas armadas de una nación.

“El Estado me ha pagado mi carrera. Es bueno devolver un poquitito de lo que me dieron. Lo que más me llena es esto”, dijo respecto a su actividad como difusor.

Por su parte, el intendente Eduardo Accastello sostuvo que la motivación generada puede satisfacerse con la oferta vocacional que presentará el Instituto Aeronáutico los próximos meses en la ciudad.

“Luis es un influencer, a cada lado que va junta jóvenes, y está estimulando a ser piloto, a ser mecánico, a incorporarse a la Fuerza Aérea”, comentó Accastello.

Además de presenciar dicha charla, los presentes pudieron recorrer y charlar con pilotos y mecánicos de las naves Bell 412 y B-45 Mentor, en zona vallada. También se realizó una exposición de Maquetismo en el hangar del Aero Club.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Villɑ Mɑɾíɑ Yɑ! (@villamariaya)

Seguí leyendo:

Los aviones de la escuadrilla histórica llegaron a Villa María (VIDEOS)

Defensores de nuestros cielos: Briatore, “nunca más se van a olvidar este día”

No te lo pierdas: presentaron el evento “Defensores de nuestro cielo”

Turletti Mino contó que quieren potenciar “la actividad aérea en todas sus aristas

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.