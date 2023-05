Esta mañana, en la puerta de los Tribunales de Villa María, familiares, amigos y organizaciones sociales se congregaron para pedir justicia por Laureano Guerra, joven de la ciudad que apareció muerto en la zona rural de La Playosa el 8 de diciembre del año pasado. En ese marco, quien quiso hablar fue su amigo Rodrigo Barrionuevo, para expresar su dolor y para afirmar que no se trató de un suicidio, hipótesis que sostiene la justicia.

«Estamos acá, tratando de que se haga justicia por mi amigo. Estamos pasándola mal. Nosotros teníamos un ritual por nuestros cumpleaños y hoy, que cumplo 23, es la primera vez que no lo tengo. Él venía a mi casa siempre, cobraba por estos días entonces me invitaba a desayunar. Me venía a buscar, decía a molestarme pero eso no me molestaba».

«Estábamos todo el tiempo juntos. Es el primer cumpleaños que no voy a tenerlo. Quedamos otros amigos, pero no sé, no sé como explicarlo. Él era como un hermano, un hermano del corazón», recordó el joven.

Ante la consulta sobre su desenlace final, dijo que «no creo que haya pensado eso -en el suicidio-. Yo tenía pensamientos malos, pero él decía que eso era miedo, que era no tener huevos. Él no bajó los brazos, me juego la cabeza».

«No sé de qué otra forma ayudarlo, me da mucha pena todo esto, me destroza el alma, todos los días que hablamos del negro yo no puedo creer que no esté», expresó con un hilo en la voz.