Catástrofe en Valencia: un joven de Silvio Pellico reside allí y contó como vivió estos días

A pocos días de que la ciudad española de Valencia se viera severamente afectada por la DANA (depresión aislada a niveles altos), Villa María Ya! dialogó con un joven de Silvio Pellico residente en el lugar quien contó cómo atravesó estas últimas jornadas.

Concretamente, el muchacho oriundo de esta región es Mayco Moreno, quien detalló como se encuentra Valencia a una semana de este fenómeno meteorológico que trajo aparejadas importantes inundaciones y dejó como saldo a más de 200 fallecidos. Relató que la situación “está controlada” y que a los dos días de la DANA “habían dado un alerta” para que la población se volviese a cuidar.

“Fue realmente una catástrofe, una locura. Las autoridades no lo comunicaron como lo tenían que comunicar, lo comunicaron tarde y mal. Es todo responsabilidad de ellos”, narró. Asimismo, agregó: “Es increíble, inentendible, sin palabras. Volver y ver todo destrozado, los autos apilados, gente muerta, realmente es una locura. No tengo palabras, es inexplicable”.

Los sucesos del 29 de octubre

Por otra parte, el joven de Silvio Pellico habló de lo que vivió el 29 de octubre, noche en la que salió de su vivienda en Sedaví para acudir a un espectáculo: “Apenas llegué a Valencia, en los primeros días de octubre, saqué la entrada para ver a La Banda de Carlitos, y hacía un mes yo tenía la entrada”.

“El suceso fue a las 21:30, yo me fui una hora antes de casa en el colectivo, y después mi amigo me empezó a llamar y a decirme que me cuide, que tenga cuidado, que había mucha agua, que tenga mucho cuidado, que salga del peligro, porque ahí se estaba inundando todo”, agregó.

Asimismo, relató: “Yo salí afuera ahí en el centro de Valencia y la verdad que no había nada. Me quedé muy preocupado, fue un momento muy muy duro, hasta que mi amigo después de dos o tres horas por fin me pudo confirmar que el estaba a salvo”.

El rescate de sus amigos

Moreno también contó su amigo y una pareja recién llegada de Buenos Aires estaban viviendo en una casa de Sedaví, más precisamente en una planta baja, y que sus compañeros de hogar fueron rescatados por una familia, los Ruiz.

“Realmente le vamos a estar agradecidos eternamente por toda la vida, porque fueron ellos quienes por un balcón de cinco metros de altura, con una sábana, rescataron a Luis y a la parejita”. También afirmó que sufrieron importantes pérdidas económicas: “Lo material duele, perdimos casi todo, gracias a Dios yo pude recuperar los pasaportes, pero mi amigo y la parejita de Buenos Aires, hoy en día también son familia de uno, gracias a Dios están bien, con vida, y eso es lo que más importa”.

Asimismo, resaltó: “Lo material duele, pero se recupera”. “Estoy muy contento y agradecido de toda la gente que me ha brindado apoyo, tanto económico con verbal”, agregó.

Video: así fue el paso de la DANA por Valencia (gentileza Mayco Moreno):

“La gente salva a la gente”

Consultado por como está en estos momentos, el joven oriundo de Silvio Pellico manifestó: “Uno ahora se encuentra un poco mejor, ya paso casi todo el shock, porque el segundo, tercer, cuarto día era una locura. Todavía no entendía lo que había pasado”. “Después de todo ese caos, de todo lo que sucedió, hay que continuar”, agregó.

Además, afirmó: “El Gobierno no está ayudando, está dejando sola a la gente. Lo he terminado de confirmar: la gente salva a la gente, es tremendo la cantidad de voluntarios y la gente que va, que ayuda, para limpiar los locales, para llevar comida, agua, lo que la gente necesite”.

“Espero que todo el pueblo de Valencia se acuerde de esto, que realmente los gobernantes nos han dejado solos, y esperemos que realmente paguen por todo el daño que le han causado a la sociedad, agregó Moreno.

Finalmente, y en cuanto a la situación en la que se encuentran otros compatriotas en la ciudad española, señaló: “Conozco a un cordobés que estaba en una situación similar a la nuestra. He conocido cordobeses en Valencia, pero que no han tenido la mala suerte de pasar por la DANA”.

“Muchísima gente ha sido afectada, realmente no hay palabras para describir el momento que sucedió y lo posterior, en ver todos esos barrios destruidos, autos apilados, gente muerta”, subrayó Moreno, quien finalmente aportó el dato que el agua alcanzó un nivel de 1,80 metros.

¿Qué es la DANA?

De acuerdo al sitio web de la Real Academia Española (RAE), la depresión aislada en niveles altos (DANA) es un fenómeno climático también conocido como “gota fría”, y hace referencia al momento en el que una masa de aire se desprende de una corriente muy fría y desciende sobre otra de aire caliente, produciendo grandes perturbaciones atmosféricas acompañadas de precipitaciones muy intensas.

Hasta este momento, según el diario AS, la DANA ya dejó un saldo de al menos 216 fallecidos, la mayoría de ellos en Valencia, así como varios desaparecidos.

