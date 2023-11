Corte de calles en el centro: la palabra de Blangetti

En estos momentos, los trabajadores del transporte urbano de pasajeros cortan calles del sector céntrico de Villa María, en cercanías del municipio.

Desde el lugar de los hechos, el dirigente de AOITA, Daniel Blangetti, dialogó con los medios villamarienses y explicó como llegaron al paro, que comenzó el pasado miércoles, señalando que la medida de fuerza es de índole salarial.

Asimismo, el dirigente obrero señaló: “El empresario aduce que es la municipalidad la que debe los subsidios por boleto y no la esta pagando, no la está cumpliendo, nosotros no sabemos cual es el importe que se le debe al empresario, pero ese es el punto, que la municipalidad no está cumpliendo con sus deberes”.

Finalmente, cabe destacar que en estos momentos tiene lugar una reunión entre los trabajadores y el municipio.

Ampliaremos…