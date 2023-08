Dos personas con discapacidad no habrían podido ver gratis un espectáculo

Durante el miércoles, dos personas con discapacidad (padre e hijo) no habrían podido acceder a ver gratis un espectáculo que tenía lugar en el Teatro Verdi, pese a que la normativa vigente se lo garantizaría a ambos como derecho.

Concretamente, la legislación establece que todos los ciudadanos con discapacidad poseen el derecho a acceder de manera gratuita a los espectáculos públicos que se realicen en salas de teatro, estadios y distintos ámbitos, ya sean organizados por un ente público o por una empresa privada. Además, establece que un acompañante tiene derecho también a asistir a esos espectáculos.

En la entrada del Teatro Verdi, un padre y su hijo, ambos con certificado de discapacidad, pidieron ver gratis un espectáculo basándose en ese derecho. Sin embargo, les dijeron que los dos no. La normativa habla de una persona y un acompañante cuando la situación lo amerita, aunque en este caso ambos tienen discapacidad.

Por tal motivo, la familia se comunicó a Villa María Ya!, ya que la excusa que le dieron es que ya estaba completo el cupo, aunque esto no habría sido cierto cuando lo corroboraron. Finalmente, cabe resaltar que decidieron hacerlo público no solo por su situación personal, si no también para dar a conocer el suceso y la existencia de este derecho.

Audio: Informe de Patricia Gatti para Villa María Ya!:

Foto: Google Streetview (2018).