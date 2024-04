La fiscal Schianni habló sobre el camión que llevaba millones en efectivo

La Justicia Federal secuestró 23 millones de pesos que eran transportados por un camión por la Ruta 158. La fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, brindó detalles sobre la investigación en curso.

“Fue un control de rutina realizado en el km 130 de la Ruta 158, entre La Playosa y Arroyo Algodón. Allí estaba el control de la FPA”, sostuvo la funcionaria judicial.

“Se detuvo la marcha de un camión Scania, conducido por Maximiliano Ferreyra, de 33 años, quien circulaba junto a dos acompañantes de 42 y 45 años, de apellidos Beatriz y Sánchez, todos oriundos de Las Varillas”, comentó.

“Cuando los funcionarios policiales encuentran las cajas llenas de dinero, los camioneros no supieron dar explicaciones y adoptaron una conducta de nerviosísmo”, explicó.

“Se realizó la consulta al juzgado federal que dispuso el secuestro, porque a simple vista la cantidad de dinero era bastante considerable: casi 23 millones de pesos”, precisó la fiscal federal.

“Esto no tenía justificación, porque no es ilegal transportar dinero, pero no supieron dar una explicación de porqué tanta cantidad de dinero en efectivo”, añadió.

“Esto es una investigación; se secuestró el dinero, se lo depositó en el Banco Nación, y estamos en la primera etapa para establecer el origen o el destino de ese dinero”, detalló Schianni.

“No porque intervenga la FPA quiere decir que este dinero tenga vínculo con el narcótrafico, lo cual tampoco se descarta, pero simplemente esta fuerza estaba en ese momento y tiene facultades de prevención”, explicó.

“El conductor y los dos acompañantes están en calidad de investigados. No están detenidos y tampoco el camión fue secuestrado”

“La primera línea sería la comisión de un delito económico: lavado de dinero o evasión tributaria. No tenemos elementos por ahora que indiquen que proviene del narcotráfico, pero tampoco se descarta, puede llegar a surgir”, concluyó la fiscal Schianni.

Entrevista de Patricia Gatti

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes