Efemérides de hoy viernes 22 de marzo de 2024

1873. El nacimiento de Julieta Lanteri

Julieta Lanteri, pionera en la lucha por el sufragio femenino, nace en Briga Marittima, Italia (actual La Brigue, en Francia). Fue la quinta mujer en recibirse de médica en la Argentina. Organizó el Congreso Femenino Nacional en 1910 y, al año, votó en la elección de concejales de Buenos Aires, tras obtener el permiso de un juez. Así, fue la primera mujer en votar en la Argentina. Fundó el Partido Feminista Nacional e intentó ser candidato a diputada en 1919. Murió a los 58 años, el 25 de febrero de 1932, dos días después de haber sido atropellada en pleno centro de Buenos Aires por un automovilista que huyó y resultó ser un integrante de la Liga Patriótica Argentina.

1921. Nace Nino Manfredi

En Castro dei Volsci nace Nino Manfredi, uno de los grandes actores del cine italiano. Se lo vio en clásicos como Nos habíamos amado tanto y Feos, sucios y malos. Murió en 2004.

1941. El nacimiento de Bruno Ganz

En Zúrich nace Bruno Ganz. El actor se convirtió en uno de los más representativos del cine alemán con películas como El amigo americano y Las alas del deseo, a las órdenes de Wim Wenders. También se lo vio en films como La marquesa de O, La eternidad y un día y Pan y tulipanes. En 2004 impactó con su retrato de Hitler en La caída. Falleció en 2019.

1948. Nace Andrew Lloyd Webber

Nace el compositor inglés Andrew Lloyd Webber. Renovador de los musicales, compuso clásicos como Jesucristo Superstar, Evita, Cats, El fantasma de la ópera y Sunset Boulevard. También escribió un Requiem.

1963. Aparece Please Please Me de los Beatles

Sale a la venta Please Please Me, el primer LP de los Beatles. El grueso del disco se grabó en una sola sesión de diez horas, el 11 de febrero. La banda llega al número 1 en ventas y la beatlemanía se vuelve imparable en el Reino Unido.

2013. Fallece Gerardo Gandini

Muere el pianista y compositor Gerardo Gandini, a los 76 años. Alumno de Alberto Ginastera, fue pianista del Sexteto de Astor Piazzolla. Además, fue director musical de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, director musical del Teatro Colón y director-fundador del Centro de Experimentación en Ópera y Ballet del Colón. Compuso la ópera La ciudad ausente, basada en la novela de Ricardo Piglia. Otras obras: Variaciones para orquesta, Cadencias, Estudios para la descripción de la luna.

2018. Adiós a René Houseman

René Houseman, uno de los jugadores más extraordinarios de la historia del fútbol argentino, fallece a los 64 años por un cáncer de lengua. Había nacido en La Banda, provincia de Santiago del Estero. Llegó de pequeño con su familia a la villa del Bajo Belgrano. Aunque se hizo hincha de Excursionistas, jugó para su clásico rival, Defensores de Belgrano, antes de pasar a Huracán. En el equipo quemero fue parte del histórico campeón de 1973. Su actuación en Huracán lo llevó a jugar al año siguiente el Mundial de Alemania, donde hizo tres goles. Fue parte del plantel campeón del mundo de 1978 y anotó un gol en el 6 a 0 a Perú. También pasó por River e Independiente, además del Colo de Chile, antes de retirarse con la camiseta de Excursionistas en 1985.

2023. “Nobel de Matemáticas” para un argentino

Luis Caffarelli es galardonado con el Premio Abel, considerado el “Nobel de Matemáticas”. La distinción le es otorgada por la Academia de Ciencias de Noruega. A sus 75 años, es el primer sudamericano en obtener el premio. Egresado de la UBA, es profesor en la Universidad de Austin, Texas. El jurado consideró sus aportes en ecuaciones diferenciales parciales.

Además, es el Día Mundial del Agua, tal cual lo dispuso la ONU.

