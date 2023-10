El arriero va: un villamariense pasó de ronda en Got Talent

El villamariense Javier Montes se presentó anoche en el programa Got Talent Argentina, donde interpretó un clásico de la música nacional y avanzó a la próxima etapa.

Precisamente, el músico local cantó una versión rockera de «El arriero», un tema compuesto por el folklorista Atahualpa Yupanqui pero inmortalizada en el género antes mencionado por Divididos, banda liderada por Ricardo Mollo.

Antes de su interpretación, Montes contó su historia de vida: «Comparto mi tiempo con Brasil, porque vivo en Brasil también, soy casado en Brasil». «Hoy estoy aquí porque la música para mí es vida, yo perdí dos hijos y hasta en Brasil había pensado en suicidarme, pero Dios puso la música en mi camino para volverme a la tierra. Y aquí estamos», agregó.

https://twitter.com/gottalentarg/status/1709377568573432145

Luego de la presentación del músico de la ciudad, Abel Pintos tocó la cruz y afirmó que no le gustó su interpretación, aunque agradeció que estuviera en la competencia. Sin embargo, contó con el beneplácito de los demás jurados y logró avanzar a la siguiente instancia del concurso de Telefe

«Tenés un vozarrón, quizás algunas cosas no estuvieron tan prolijas y algunas cosas te diría, pero me parece que el hecho de que ya hayas venido acá y que hayas inspirado a tanta gente, me parece que eso ya es hermoso», afirmó una de las integrantes del jurado, Florencia Peña.

Finalmente, cabe señalar que días atrás se había presentado otra villamariense en Got Talent, la también cantante Chloe Edgecombe (17). En la oportunidad, interpretó una versión de «The House of the Rising Sun» y avanzó directamente a las semifinales.

Captura de pantalla X (exTwitter) Telefe