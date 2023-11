La ex pareja de Rolando denuncia que sigue acosándola

A través de historias en la red social Instagram, la mujer que lo denunció al abogado Juan Cruz Rolando relató que éste sigue pasando por el frente de su trabajo y que incluso se la queda mirando fijamente en silencio o que también se esconde en las esquinas.

El abogado local fue denunciado en su momento por su ex pareja luego de incumplir una orden de restricción e ir a buscarla fuera del gimnasio, luego fue condenado a 1 años y 6 meses de prisión, pero quedó en libertad.

Eso ocurrió en marzo del año pasado, ahora la chica menciona en sus historias que le realizó restricciones, pero sin embargo sigue apareciendo frente a su trabajo, la mira fijamente y se esconde en las esquinas “lo que genera una incomodidad emocional y psíquica” sostiene la chica.

“Llamé al número de guardia que me dieron porque no hay disponible botón antipánico para mi y nunca me respondieron. Llamé al 101 y me dijeron que mientras no me haga nada ellos no iban a hacer nada” Menciona la víctima.

“Hace 3 años que vengo con esta historia horrible que no tiene fin, porque soy la que tiene que comerse 3; 4 o 5 horas para hacer una denuncia” explicó.

