¿Qué pasó con los perros del Hogar de Ancianos?

Gran cantidad de perros que vivían en el Hogar de Ancianos Municipal de Villa María fueron llevados al CAM. Abuelos tristes, una movilización de proteccionistas y el argumento del Municipio.

Durante la semana comenzó a circular en redes un reclamo dirigido específicamente contra el secretario de Salud de la ciudad, Pedro Trecco, quien habría dado la orden de llevar todos los canes de la residencia al Centro de Adopción Municipal (CAM) por motivos sanitarios.

En dichas difusiones se convocaba a una movilización para el mediodía del pasado viernes con el fin de exigir que no se corte el vínculo entre los abuelos y los perros.

El comunicado post-movilización

El día viernes 10/11 fuimos a manifestar pacíficamente al hogar de ancianos de Villa María para que devuelvan los perros de los abuelos que allí viven.

Ya que días anteriores, personal del lugar decidió llevarlos al CAM (Centro de Adopción Municipal) mientras ellos dormían la siesta; muchos de los abuelos quedaron tristes, muchos otros quisieron irse del establecimiento.

Propusimos un canil grande en el terreno, dodne los perros tengan su lugar y los abuelos puedan sacarlso a pasear con correa.

Dejamos una nota a la jefa de turno, que manifestaba bien nuestras buenas intenciones, con dos números de teléfono, para que las autoridades puedan comunicarse e intentar resolver la situación.

No hemos recibido ningún llamado, toda información que se publicó en algún medio informando que los perros volvieron al lugar o que hablaron con nosotros es FALSA. No se deje llevar por información errónea, aún seguimos esperando una respuesta de las autoridades del lugar.

La respuesta del Municipio

Si bien el secretario de Salud no dio respuestas al respecto, desde el Municipio se respondió a este medio que “el personal del Hogar estaba cansado porque tenían que limpiar caca y pis de los perros”.

Sobre el personal del Hogar: “En su mayoría solicitaban que los sacaran”

“El hogar de ancianos es un espacio donde viven personas que requieren asistencia médica y sanitaria en diferentes aspectos. En los espacios sanitarios no pueden circular animales de los que nadie se encarga, porque tener un animal implica una responsabilidad de mantenerlo limpio, desparasitado, vacunado y alimentado”.

“Todas estas condiciones se cumplen en el CAM, donde todos los animales reciben atención sanitaria permanente con veterinarios”.

“El personal del Hogar de Ancianos tiene otra capacitación y otra responsabilidad, que es la de cuidar a los residentes. Por ese motivo, se complica tener que atender las necesidades de una veintena de perros callejeros que circulaban por el espacio”.

“En cambio, en el CAM sí es esa la responsabilidad, y el espacio está perfectamente adaptado para eso, promoviendo además la adopción responsable de animales”.

Sobre la posición de los abuelos, desde el Municipio se respondió: “De los residentes, solo dos querían conservar a un perro particular cada uno. Se invitó a las familias a que los busquen en el CAM, los adopten responsablemente, los lleven a la casa de la familia del residente y que en las visitas puedan verlos”.

“Una de las familias ya lo hizo y la otra quedó invitada. Es un espacio sanitario y en un espacio sanitario no pueden circular animales”.

Los proteccionistas insisten en la importancia del vínculo entre abuelos y perros

“El Municipio está negado. Se pueden hacer cosas con los animales para que los abuelos tengan sus mascotas”, respondió por su parte Sergio Tottis, portavoz del grupo que se movilizó el viernes.

“Las autoridades deciden sobre el bienestar del resto. A los abuelos les hace bien tener a sus mascotas, poder salir a dar una vuelta, estar sentados con ellos al lado”.

Como evidencia, aportó un video de una perra suya rescatada de la calle: “A las 8 y media de la mañana me empieza a rascar la puerta porque se quiere ir con los abuelos. La conocen todos”.

“No les interesa la salud de los abuelos porque si no harían algo como para que los animales no se metan al centro donde tienen la comida o donde se acuestan a dormir”, agregó Tottis.

“Están negados a todo, son dueños de la vida ajena y no piensan que también van a llegar a viejos”, sostuvo. Si bien aún no han hablado con los familiares de los residentes, aseguró que “esto no va a quedar en la nada, va a seguir”.

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.