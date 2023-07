Rodríguez Larreta encabezó un acto en el club Unión Central

El precandidato a la Presidencia de la Nación de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, estuvo hoy en el club Unión Central encabezando un acto de campaña.

Precisamente, en la oportunidad estuvo acompañado por el candidato a la intendencia de Villa María, Darío Capitani, así como por diferentes dirigentes que lo acompañarán en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto. En su discurso, repasó diferentes tópicos y resaltó: «No nos peleamos entre nosotros, nunca, y si otros u otras lo hacen, allá ellos, nosotros creemos en la unidad».

Posteriormente, Rodríguez Larreta brindó una conferencia de prensa en la que afirmó: «Hay que hacer un cambio profundo en la Argentina, un cambio a fondo, pero lo importante es que sea un cambio que se mantenga en el tiempo, no podemos ir yendo y volviendo, que cada gobierno nuevo empieza de cero».

«Con Darío estamos a favor de la educación pública, a favor de la seguridad en toda Córdoba, que cada vez escucho más angustia de los cordobeses, estamos a favor de una Argentina productiva, de una Córdoba que produzca más, que pueda vender más leche por ejemplo de esta zona a todo el mundo», agregó.

Asimismo, el precandidato manifestó: «Vamos a impulsar al campo, a los alimentos, como un motor de nuestra recuperación».

Finalmente, consultado por la interna de Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta señaló: «La pelea es de a dos y yo no estoy, yo no estoy para eso. Lo repetí y me comprometí, que yo jamás critico a nadie de JxC, porque yo estoy convencido de la unidad, la unidad es la manera de ganarle al kirchnerismo».

