¿Se viene la invasión? Avistaron supuestos OVNIs entre Dalmacio y Las Perdices

Durante la noche del pasado miércoles, unas personas afirmaron haber visto objetos voladores no identificados (OVNIs) entre Dalmacio Vélez Sarsfield y Las Perdices.

“Fue el miércoles a la noche, yo regresaba para mi domicilio, y se veía en la ruta la luz roja”, comenzó su relato una testigo ocular del hecho y lectora de Villa María Ya!, quien aportó videos del suceso. Asimismo, resaltó: “Pensé que era un auto que iba frenando”.

“Cuando ya pasaron todos los autos que venían de frente, que me encandilaban, me doy cuenta que esa luz no estaba en la ruta, estaba al costado, mano derecha. Se nota que es algo redondo, como con cúpula, y tenía luces rojas de frente y de costado, en el video se ve”, agregó.

Por otra parte, manifestó: “Cuando yo me bajo esa luz ya no estaba más, entonces empecé a buscar en el cielo y vi, para el lado de Dalmacio Vélez, esa luz chiquitita blanca que tiene bastante movimiento, bastante rápido, que un avión tampoco es”. “Varia gente ha visto acá del pueblo, algunos dicen que era como triángulo, otros dicen que era prisma, no sé si ha sido uno solo o han sido varios”, concluyó su relato.

Finalmente, cabe destacar que se desconoce si anteriormente se habían registrado episodios similares entre ambas localidades, entre las cuales transcurre el arroyo Tegua.

Videos: gentileza de una lectora de Villa María Ya!:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.

Foto: captura de pantalla. Video gentileza de una lectora de Villa María Ya!.