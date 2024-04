Un futbolista denunció discriminación en la región: “El racismo no es folklore”

Durante las últimas horas, un jugador de fútbol que se desempeña en un club de la región denunció ser víctima de racismo.

Se trata de Luis Awono, quien milita en San Carlos de Noetinger, equipo protagonista de la primera división “A” de la Liga Bellvillense. “Tercera fecha que me pasa lo mismo, por favor basta de racismo”, afirmó el delantero en una historia de Instagram.

Asimismo, indicó: “Toda esta situación me está sacando todas las ganas de jugar a la pelota, que es lo que más feliz me hace”. Finalmente, el futbolista señaló: “Cuando se lo manifiesto a los árbitros, ellos me prepotean en vez de buscar una solución. Por favor basta, disfrutemos el fútbol, el racismo no es folklore”.

Mirá el comunicado publicado por Luis Awono (gentileza Twitter Guille Gilli):

Foto ilustrativa. Crédito: Foto: redaccionrosario.com