Un jubilado craikense condenado por hechos de abuso sexual

La Justicia de Villa María condenó el miércoles a Alberto “Pinocho” Reyna, un hombre (76) oriundo de James Craik que confesó los dos hechos de abuso sexual por los que llegó a juicio, en perjuicio de dos pequeñas con las que no tienen relación familiar.

Precisamente, los hechos ocurrieron el 1y el 5 de marzo de 2022, día en que Reyna fue detenido. En el juicio estuvo defendido por el abogado olivense Gabriel Elías Razuk, quien después de llegar a un acuerdo con la fiscalía logró que la audiencia se realice con el trámite abreviado.

En la oportunidad, Reyna confesó los hechos y recibió una pena de parte de la jueza Eve Flores de diez años de prisión, por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado y reiterado, dos hechos, en concurso ideal con corrupción de menores agravada y tenencia ilegal de arma de fuego para uso civil.

En esto sentido, esto último se debe a que cuando hicieron el allanamiento, le encontraron un arma no registrada. Finalmente, es importante señalar que el condenado a los 76 años no tenía antecedentes penales, aunque no dudó y confesó haber manoseado a las niñas.

Audio: Informe de Patricia Gatti para Villa María Ya!: