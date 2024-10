VIDEO: la madre de un niño con autismo narró cómo sufren a los caños de escape ilegales

En el marco de la destrucción de 126 caños de escape realiza esta mañana en barrio Nicolás Avellaneda, Villa María Ya! dialogó con la madre de un niño con autismo, Gabriela, quien contó el impacto que tienen estos sonidos.

“Son como explosiones, para que ustedes tengan una idea, es como que el caño de escape vos aceleres y lo tengas acá en tu oído, lo que provoca son todas las vibraciones, te desorganiza, te desestabilizan, te llevan un par de días para que puedas volver a tu rutina y a tu cotidianeidad, así que realmente tienen un efecto negativo muy devastador”, manifestó la ciudadana, quien acudió a presenciar la destrucción de estos autopartes ilegales.

Asimismo, Gabriela indicó: “Después que se destruyen o después que se sacan vuelven a comprar otros caños de escape, no escapamos nosotros a esa realidad, pero sí creemos que son acciones que hay que realizar, independientemente de que se los pueda concientizar y sensibilizar a todos, no solamente a los adolescentes, si no a los jóvenes, a los adultos que permiten la compra de esos caños de escape, creo que este es el camino”.

Finalmente, la ciudadana explicó que están “trabajando junto con la secretaría de Seguridad y Convivencia” y que fueron invitados “a participar de una de las capacitaciones que dieron a los adolescentes, a los chicos de la secundaria”.

“Les contamos como se siente, como sienten los chicos y las personas autistas, los adultos, esto de tener un caño de escape que los desestructure, que los desorganice, que no les pueda permitir seguir el día después de estar sometidos a estos ruidos, entonces decidimos acompañarlos porque creemos que este es el camino”, relató.

Video: mirá la entrevista que Gabriela brindó a Villa María Ya!:

Cabe destacar que la destrucción de los caños de escape realizada esta mañana estuvo a cargo de una máquina aplanadora. La instancia tuvo lugar sobre calle Jujuy, a escasos metros del depósito en el que se ubican las motocicletas retenidas por diferentes infracciones, y contó con la presencia de funcionarios municipales y vecinos.

Seguí leyendo: ¡Hagan ruido ahora! Aplastaron más de 100 caños de escape ilegales (VIDEO)

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.