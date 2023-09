Vino de Buenos Aires a declarar como testigo: casi termina presa

Una mujer que vive en Buenos Aires, Nélida Esther Pires de Oliveira (50), vino a declarar como testigo a los Tribunales de Villa María y casi termina siendo detenida.

Concretamente, señaló: «Me citaron desde Villa María para que venga como testigo, en una causa que no viene al caso, y no me siento conforme con las autoridades, con la forma en la que se me trató, me sentí amenazada, me sentí mal».

«No me permitieron expresarme, no me permitieron hacer mi declaración como yo creí que la podía hacer, me cortaban el diálogo, me hacían una pregunta y no me dejaban concluir la respuesta, y pasaban a la próxima pregunta», agregó en declaraciones a Villa María Ya!.

En este sentido, Pires de Oliveira relató: «Cuando empiezo la declaración no estaban ni la fiscal ni la secretaria de la fiscal, era otra persona, otra funcionaria la que me tomaba la declaración». «Después viene la fiscal, me la presentan, y por último viene la secretaria de la fiscal y también me la presentan», añadió.

Además, la mujer contó una situación que habría ocurrido en la oportunidad, donde habría querido seguir declarando y aparentemente las autoridades no estaban de acuerdo. «Me dice ‘bueno, ya está, ya está’, le digo ‘no, yo quiero seguir’, y ahora dice ‘bueno, hacé una cosa, llamame el policía que va presa'», afirmó.

Pires de Oliveira relató: «Viene el policía, se pone al costado mío pero un poco más atrás, y yo escuchaba el ruido de las esposas. Por supuesto que no me di ni siquiera vuelta a mirarlo, sentí miedo, sentí mucho miedo, pero a la vez también me sentí segura».

«Cuando salgo de ese lugar, y revivo la situación, el momento que pasé, me largué a llorar, porque ahí sí sentí mucho miedo, sentí indignación, sentí que no se me respetó», agregó.

Por otro lado, la mujer narró: «Tengo el escrito de lo que me pasó, se lo pasé a mi abogada, y ahora en un rato -por ayer- viajamos a Córdoba, lo voy a presentar ante la fiscalía general, voy a hacer una denuncia formal». Precisó que realizará una presentación «contra la fiscal Juliana Companys» y también «las otras personas que estaban».

Finalmente, señaló: «Zafé de ir presa creo que porque en ese momento, en realidad, no se que sentí, porque sentí el impulso de seguir, y yo creo que ellos se dieron cuenta de que no me iban a callar trayéndome un policía y amenazándome de que iba a ir presa».

Audio: Declaraciones de Nélida Esther Pires de Oliveira para la periodista Patricia Gatti en Villa María Ya!: