Accastello: “Vamos a estar organizando Defensa Civil en las próximas horas”

El intendente de Villa María, Eduardo Accastello, compartió esta mañana un desayuno con la prensa local, oportunidad en la que se habló sobre diferentes temáticas, como la situación económica del municipio o la creación de Defensa Civil en la ciudad.

Luego del encuentro, el mandatario se refirió a este último punto: “Hay acontecimientos que suceden que no son habituales pero que a veces nos pasan, como puede ser un viento huracanado como pasó en Bahía Blanca. La ciudad tiene responsabilidad de organizar Defensa Civil, entonces junto a Bomberos, junto a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones, vamos a estar organizando Defensa Civil en las próximas horas”.

“Para eso vamos a preparar lo que se llama gestión de crisis, para que la ciudad esté preparada ante cualquier acontecimiento que tengamos”, agregó Accastello.

Por otra parte, el intendente también habló de la situación económica en la que está la comuna local: “Un cambio de sistema faltando 25 días, el no llegar a un acuerdo con Correo para emitir los cedulones y el dejar 1500 millones de cheques solo para los primeros 40 días de gestión, es casi una bomba de neutrones, y eso cualquier persona, cualquier vecino sabe que no se puede hacer, que no se debe hacer”.

“Ahora nos tenemos que ocupar de resolver estos temas, pero la verdad que es muy preocupante como esa área del municipio ha dejado la ciudad”, añadió.

Finalmente, Accastello volvió a ser consultado por el posible Festival de Peñas 2024: “Este equipo, mientras gestionó, nunca fue deficitario el Festival. Por lo tanto, vamos a tratar de que si se hace, lo armemos de tal manera de que no deje perdidas, porque no estamos en condiciones ya de afrontarlas”.

El encuentro con la prensa villamariense

Cabe destacar que el desayuno que tuvo lugar en el Salón Juan Domingo Perón del Palacio Municipal, y que en la oportunidad el jefe comunal, acompañado por parte de su gabinete, destacó la importancia de la comunicación y el acceso a la información como derecho, al mismo tiempo que valoró la profesión periodística como el medio para hacer llegar las políticas públicas de la gestión municipal a los vecinos.

Al tomar la palabra, Accastello expresó: “Estamos muy contentos de recibirlos hoy y compartir este encuentro para agradecerles por su compañía y el trabajo que realizan día a día por nuestra ciudad”.

“Por este motivo, queríamos invitarlos a ser parte de un cálido momento de manera humana, realizar un balance de nuestro año, poner en común las metas alcanzadas y soñar juntos proyectos futuros”, enfatizó.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales, Marcos Bovo, señaló: “Es un orgullo compartir esta mesa junto a periodistas de dilatada trayectoria, como así también junto a muchos jóvenes que nos dan esperanza de continuar llevando adelante el rol democratizador y la pluralidad de voces a través de su profesión”.

En esta oportunidad, las autoridades valoraron además el rol de la mujer en la comunicación, y animaron a continuar trabajando por una mayor equidad e igualdad en la profesión.

Finalmente, cabe señalar que en el encuentro también participó el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Inglese, la secretaria de Educación e Igualdad, Adela Guirardelli, y la titular de la cartera de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente, Alejandra Barbero.

Foto: Municipalidad de Villa María.