Apuntan contra un comerciante villamariense por supuestas estafas

Varios comerciantes de Villa María apuntan durante estos días contra uno de sus colegas, quien pertenecería a la industria gráfica y habría cometido supuestas estafas contra ellos.

Uno de los presuntos damnificados, quien prefirió no dar a conocer su nombre, habló con Villa María Ya! de como fue su experiencia con el comerciante al que acusa, a quien identificó como S.S.: “Nos pidió una primera entrega, nosotros le dimos casi la mitad del total”.

“Al principio para que estaba todo bien, que sí, que va todo en marcha, perfecto, les va a quedar buenísimo, que esto que el otro, pasaba los modelos, y me empezó a entrar la duda cuando le pedí las imágenes que él nos había dicho que nos iba a mandar para subir las redes sociales”, relató.

El entrevistado precisó que esto sucedió hace tres semanas y que el comerciante habría puesto varias excusas, por lo que en este sentido destacó: “El fin de semana siguiente desapareció. Yo me fui de viaje, vuelvo, mi hermano me dice “che, lo llamé, no me atiende”, yo lo llamo del teléfono de mi pareja un domingo a la noche. No nos atiende. Lo llamo de mi teléfono, tampoco”. Asimismo, contó que el lunes siguiente les dijo que a las 09:00 iba a estar en su local.

“Le aviso a mi socio, le digo, ‘che, anda, que el tipo este va a hacer el trabajo, sacá una foto para subir a la página’. Resulta que vinieron ese lunes, y el tipo estuvo una hora y media, dos, sentado afuera del local haciendo que llamaba al socio, cuando en realidad llamaba a mi pareja porque tenía las llamadas perdidas. Mi pareja me decía ‘che, me está llamando a mí'”, añadió. El presunto damnificado resaltó: “El tipo le decía a mi hermano que el socio no lo atendía”.

Por otra parte, contó que empezaron a reclamarle el dinero y que ahí “comenzó una vorágine de mentiras increíbles”. Asimismo, citó un diálogo que habrían tenido: “‘Che, S…., mirá, no queremos saber más nada con vos, está todo bien, pero queremos la plata así vamos con otra gráfica’. ‘Listo, perfecto, ahí le digo a una tal C…….. de la empresa que te la mande'”.

“La plata no me llegó, no me llegó, nosotros obviamente ya sabíamos lo que nos estábamos afrontando y lo empezamos a agitar básicamente”, relató. El entrevistado también contó que le envió un comprobante, al que calificó como “truchísimo”, y narró que fue a su banco.

“El chico quiso entrar a la cuenta, le digo ‘no te va a entrar porque la cuenta está mal’, así que quiso entrar y me dice ‘no, no me entra’ y le digo ‘ponele le cuatro al final de todo’, le puso el cuatro y me mira. ‘Sí, porque yo le transferí y es la cuenta esa, no la que me mandó con su comprobante’, o sea hasta eso mentía, en el número de cuenta”, relató el presunto damnificado sobre su paso por la entidad bancaria.

Además, agregó que el trabajador del lugar le dijo que estaban sus dos transferencias y que afirmó: “De él no hay hecho ninguna transacción hacia afuera de la cuenta, pero sí tiene muchas”. “Hay varios, muchísima gente buscándolo y el tipo siempre haciendo lo mismo”, agregó el entrevistado.

“La modalidad es la del comprobante trucho”

Por otra parte, el presunto damnificado se refirió a como operaría este comerciante: “La modalidad es la del comprobante trucho”. “Nos pidió un adelanto, se lo dimos, con chamuyos, todo el tiempo chamuyos, chamuyos, chamuyos”, relató.

Consultado por si habría otras supuestas víctimas, señaló: “Habría unas siete personas, ocho yo, nueve la chica del kiosco”, afirmó.

Además, destacó: “Tengo entendido que a los chicos de un restaurante también se lo hizo, se sentaba a comer y bueno, vamos a pagar, le juntaba la plata a todos los que comían con él, la chica iba a la casa y le decía “bueno, ahí te transfiero” y el loco no transfería y se quedaba además con la plata de los chicos con los que comía”. “Más de 25 personas, me juego la cabeza, 20, 25 personas, ha estafado este tipo”, consideró.

Finalmente, consultado por si ya iniciaron acciones legales, destacó: “El tema judicial lo estamos viendo, vamos a ver de juntarnos con varias personas afectadas y ahí si, porque si no la fiscalía, tengo entendido que a una persona no le va a dar pelota, si somos varios sí”.

“Sacamos el proyecto adelante, tengo a mi familia toda con salud, con trabajo, bien, y es como que no se puede disfrutar nada porque tengo a este tipo metido en la cabeza que es un gusano literalmente”, concluyó.

Galería de imágenes: mensajes de comerciantes que apuntan contra su colega en un grupo de WhatsApp:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.