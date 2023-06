Cristina dedicó duras críticas a Córdoba por su deuda en dólares (VIDEO)

Uno de los primeros párrafos fue dirigido a Córdoba, a su alto endeudamiento en dólares, y sin nombrarlo hizo referencia de «amigos» entre Juan Schiaretti y Mauricio Macri.

En parte de su discurso, la vicepresidenta dijo: «Hay provincias que tienen el 98% de sus deudas en dólares. Es una provincia donde no nos quieren a los K, Córdoba. En el stock de deuda pública en miles de millones de pesos a precios de diciembre de 2022, la deuda que tenía córdoba en 2005, la más baja fue en 2015 cuando se fue a la que no quieren nada en Córdoba. No debemos haber hecho tan mala política, ¿conocerán todos en Córdoba esos gráficos?».